Renzo Saravia lo tiene claro: "Tenemos plantilla para estar más arriba"

Este martes en el Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna ha tenido lugar la rueda de prensa de prensentación de Renzo Saravia, que ha llegado al Valencia CF como agente libre para reforzar el lateral diestro, demarcación muy castigada por las constantes lesiones de Dimitri Foulquier y Thierry Rendall.

El futbolista argentino lleva pocos días en el equipo, pero ya ha podido verlos en acción en la derrota frente al Villarreal del pasado domingo y esta será la primera semana en la que se ejercite junto a sus nuevos compañeros de cara al duelo contra Osasuna del próximo domingo.

Saravia coincide con Guido: Ve plantilla para más

Ante los micros, Saravia ha sido cuestionado por unas palabras que dijo su compatriota Guido Rodríguez en su presentación, en la que aseguró que había plantilla para mirar hacia arriba. Al respecto, el nuevo lateral diestro de Valencia ha confesado estar de acuerdo con Guido, mostrándose ambicioso con el objetivo del Valencia: "Tenemos unequipo para estar más arriba. Somos conscientes del momento pero ganando dos o tres partidos te puedes ir más arriba. Hay que apuntar arriba".

Ve al equipo motivado

A pesar de que la situación clasificatoria es crítica y no se arregla con el paso de las jornadas, Saravia ha explicado que en sus primeros días como futbolista del Valencia se ha encontrado un vestuario con actitud positiva que piensa en darle la vuelta a la situación: "Me han hablado muy bien de lo que es el vestuario, están muy motivados y con muchas ganas de sacar esto adelante".

Renzo Saravia posa con su nueva camiseta, la del Valencia CF, al menos hatsa final del curso 25/26 / Valencia CF Media

El argentino también ha aprovechado para "agradecer el recibimiento" que ha tenido por parte de sus nuevos compañeros desde que aterrizó en la ciudad.