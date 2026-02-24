Rubén Baraja se ofrece para salvar al Mallorca

El nombre de Rubén Baraja ha vuelto a aparecer en el mercado. En las últimas horas, y según ha trascendido desde Mallorca, el técnico vallisoletano es uno de los entrenadores ofrecidos a la dirección deportiva que encabeza Pablo Ortells en un momento clave para definir el banquillo tras la destitución de Jagoba Arrasate. La decisión quiere tomarse pronto para evitar que la situación se dilate y afecte a la planificación, aunque el extécnico del Valencia CF no estaría entre las opciones preferentes de los responsables del club bermellón. A falta de 13 jornadas, el Mallorca es decimoctavo, en descenso, a un punto de la salvación.

El de Baraja no es un nombre cualquiera en el fútbol español, y mucho menos en el entorno del Valencia, donde dejó una huella profunda, en especial, como futbolista, aunque también tuvo el mérito de ser fundamental como el entrenador que salvó al club del descenso en la temporada 2022/23.

"Ortells ha recibido numerosos ofrecimientos en las últimas horas, como el de Rubén Baraja y muchos más, vía agentes, pero debe tomar una decisión lo antes posible para no eternizar una situación que no beneficia a nadie". Este es el mensaje en la red social 'X' que ha publicado el periodista Sebastià Adrover, especialista en la información del equipo balear en 'Diario de Mallorca'.

Leyenda con el '8' a la espalda

Baraja fue uno de los grandes referentes del Valencia campeón de principios de los 2000. Llegó en el año 2000 procedente del Atlético de Madrid que descendió a Segunda y se convirtió en pieza clave de un equipo que marcó época en el fútbol español. Con el conjunto valencianista conquistó como centrocampista: Dos Ligas (2001-02 y 2003-04), una Copa de la UEFA (2003-04), una Supercopa de Europa (2004) y la Copa del Rey de 2008.

Mediocentro con llegada, carácter y liderazgo, fue capitán y uno de los símbolos del vestuario en una de las etapas más brillantes del club.

Salvación del Valencia en 2023 desde el banquillo

En febrero de 2023 regresó al Valencia, esta vez como entrenador del primer equipo, con la misión de evitar el descenso en una temporada extremadamente delicada tras la destitución de Gennaro Gattuso. Logró el objetivo de la permanencia gracias una reacción basada en la competitividad, la recuperación anímica del grupo y el impulso dado a jugadores jóvenes como Javi Guerra y Diego López.

Al año siguiente, en la campaña 2023/24, consolidó esa línea, manteniendo al equipo lejos de la zona roja durante buena parte del curso y compitiendo con un bloque joven y limitado en recursos por una plaza de Conference League, que, finalmente no se dio.

Sin embargo, la temporada siguiente se torció. La irregularidad en los resultados y la presión clasificatoria desembocaron en su salida en diciembre de 2024, cerrando así una segunda etapa en Mestalla que derivó en la llegada del actual míster, Carlos Corberán.

Antes del Valencia, el 'Pipo' pasó por los banquillos de Elche CF, Rayo Vallecano, Sporting de Gijón, CD Tenerife y Zaragoza. Siempre en contextos difíciles como el que tiene ahora el Mallorca.

Más opciones con pasado en el banquillo che

De todos modos, como trasciende desde Palma, la de Baraja no sería con el paso de las horas una alternativa prioritaria entre las preferencias de Pablo Ortells. Eso sí, hay más ex del Valencia en la lista de opciones y, sin ser el 'Pipo', podría ser otro técnico con pasado en Mestalla el que asumiera las riendas mallorquinistas. Javi Gracia y Quique Flores agradan a la dirección deportiva de la entidad bermellona.