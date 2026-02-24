La pelea por la permanencia en Primera División sube su apuesta

La mejor prueba de la decandencia deportiva a la que sigue arrastrando Meriton al Valencia CF es que se ha convertido en tónica habitual temporada tras temporada hacer cuentas respecto al descenso. El club blanquinegro no solo no es ya un candidato a puestos europeos, sino que se ha convertido en uno de esos equipo metidos de lleno en la lucha por evitar bajar a Segunda División cada temporada.

Lo fue la temporada pasada, cuando vivía afincado en los puestos de descenso hasta que llegó Carlos Corberán, y lo fue también en la temporada 2022/23 con Gattuso al mando, cuando tuvo que llegar Rubén Baraja para evitar que las últimas jornadas fueran un descalabro total en la historia del club.

Y este curso nada ha cambiado. El Valencia es decimosexto, apenas dos puestos por encima de la zona roja y también con solo dos puntos de ventaja. Otra situación insostenible para la que el club tiene decidido apostar por el cuerpo técnico actual, y es que ya ha dejado claro en numerosas ocasiones que no se contempla un cambio en el banquillo a estas alturas de la temporada.

Una permanencia más cara este año

La mala noticia, tanto para el Valencia como para el resto de equipos que forman parte de la terna del descenso, es que esta temporada la salvación apunta a ser incluso más complicada que la campaña anterio, o al menos así lo indica el ritmo de puntos de los equipos de abajo.

Tras 25 jornadas disputadas, la salvación la marca el Elche, con 25 puntos en su casillero, mientras que el curso anterior, tras las 25 jornadas primeras jornadas disputadas, la permanencia la marcaba la UD Las Palmas con 23 puntos, los mismos que tenía el Valencia, que sí ocupaba puestos de descenso. Es decir, dos puntos más barata a estas alturas.

Villarreal-Valencia. / Andreu Esteban / EFE

Y eso que la temporada pasada ya fue de una salvación cara. El Sevilla, que fue el equipo que terminó en decimoséptima posición, necesitó sumar 41 puntos para salvar la categoría. Si se mantuviera el ritmo este año, el decimoséptimo clasificado necesitaría sumar 43 puntos para salvarse, una cifra pocas veces registrada en la historia de LaLiga.

El Valencia, obligado a sumar, mínimo, 15 puntos más... y podría no servir

Así, el escenario de Primera División actualmente obliga al Valencia a sumar, como mínimo, 15 puntos más en las 13 jornadas restantes. Esa cifra le permitiría acabar la temporada con 41 puntos, registro mínimo para tener opciones, aunque si se mantiene el ritmo de puntuación podría necesitarse incluso una cifra de puntos más alta.

Hasta el momento, el ritmo de puntuación del Valencia es de 1,04 puntos por partido (26 puntos en 25 partidos). En caso de mantener esa dinámica, terminaría la temporada con 39/40 puntos, números que fácilmente podrían ser insuficientes para la permanencia esta temporada, por lo que el equipo de Carlos Corberán está obligado a subir el ritmo en las jornadas restantes para ganar tranquilidad.

Sube el nivel medio de la zona baja

Si el ritmo de puntos de la zona baja ya es superior este año respecto al anterior, la diferencia es aún más amplia con otros años. En la temporada 2023/24, por ejemplo, el equipo que marcaba la salvación tras 25 jornadas era el Celta con solo 20 puntos, cinco menos que el equipo que marca la salvación este curso. La 22/23 fue más parecida a la actual, y era el Valencia quien marcaba la salvación con 26 puntos, uno más que ahora. En la 21/22, el ritmo también era menor con el Granada marcando la permanencia con 24 puntos.

Equipo y puntos que marcaban la permanencia tras la jornada 25 en los últimos años

Ritmo de salvación tras la jornada 25 en las últimas cinco temporadas / SD