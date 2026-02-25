Una leyenda argentina atiza muy duramente a Cavani: "Me duele verlo"

La figura de Edinson Cavani ha pasado de ser recibida como un refuerzo de elite hace dos años a convertirse en foco de debate en el fútbol argentino. Su temporada irregular con el Xeneize ha encendido la alarma entre seguidores y especialistas: entró en el 2026 sin continuidad, limitado por molestias físicas, y su rendimiento ha estado muy por debajo de lo esperado para un delantero de su trayectoria.

En el último clásico ante Racing, el veterano uruguayo vivió una escena poco habitual para un jugador de su estatura: fue silbado por parte de la hinchada de la Bombonera tras una actuación discreta y salió reemplazado antes del final.

Cavani, lamentándose con Boca Juniors / EFE

Ese contexto fue el que motivó al ex campeón mundial Óscar Ruggeri a lanzar una crítica muy dura: en el programa ESPN F90 afirmó que “tiene que dejar de jugar” y que incluso verlo en cancha le “dolía”, pese a reconocer la enorme carrera de Cavani. Ruggeri cuestionó si el delantero está en condiciones de competir al nivel que exige el fútbol argentino a casi 40 años.

Más críticas

No es la única voz discrepante: junto a Ruggeri, otros comentaristas han puesto en tela de juicio la actitud del delantero y su impacto real en los resultados del equipo, mientras que algunos excompañeros y amigos como Diego Godín defendieron su profesionalismo y destacaron que aún mantiene voluntad de revertir la situación.

Edinson Cavani of Argentina's Boca Juniors reacts during a Copa Libertadores soccer match against Peru's Alianza Lima at La Bombonera stadium / LAP

El problema para Cavani no es nuevo. Más allá de los elogios por su carrera, su período en el Valencia CF (antes de llegar a Boca) fue un anticipo de lo que vendría. Tras llegar al club valencianista con expectativas altas, su segundo tramo de temporada fue claramente por debajo de lo esperado, con sequías goleadoras y pérdida de protagonismo bajo la dirección técnica. A finales de ese ciclo, el delantero salió por la puerta de atrás, terminando contrato y buscando un nuevo rumbo para relanzar su carrera.

Futuro próximo

En Argentina, las lesiones recurrentes y la falta de continuidad han condenado al misilero uruguayo a una temporada que promete ser definitiva para decidir su futuro. De hecho, Cavani está lejos de ser una referencia del gol y se le nota a él mismo desesperado por su nivel en los partidos cara a portería.