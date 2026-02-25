Comunicado oficial del Valencia CF sobre José Copete

Se confirmaron los peores presagios. José Copete tendrá que pasar por quirófano debido a una lesión de menisco y podría decir adiós a la temporada. El andaluz se hizo daño en el partido contra el Villarreal CF, no pudo entrenar el lunes y el diagnóstico no ha sido nada favorable. Así lo ha confirmado el propio club.

La realidad es que cualquier lesión llega en un mal momento, pero en el caso de Copete todavía peor. El jugador inició la temporada jugando y luego pasó por un tramo con menos protagonismo, pero le dio la vuelta. Desde entonces, el central tiene la etiqueta de titular indiscutible sea cual sea el sistema e incluso ha habido momentos en los que era el único central sano del equipo.

Comunicado íntegro

Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador José Copete padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal CF este pasado domingo.

Copete / EFE

El central valencianista va a precisar ser intervenido en los próximos días.