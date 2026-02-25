Informe SUPER | El drama médico que juega en contra del Valencia CF

Con apenas dos puntos de renta sobre el descenso, la situación médica por la que atraviesa el Valencia CF es una de las razones que no invitan al optimismo. José Copete, que será intervenido del menisco en breve, es el decimoctavo jugador de la actual plantilla que se ha perdido al menos un partido por lesión o enfermedad en lo que va de temporada. El drama va más allá, porque el defensa central probablemente causará baja no solo esta próxima jornada ante Osasuna, sino en lo que resta de curso oficial 2025/25.

El Valencia CF vive un drama mayúsculo en lo que respecta a las lesiones. Un contexto que expone al jefe de los servicios médicos, Pedro López Mateu y los responsables del club que no han hecho cambios en el departamento en cuestión, pese al hecho de que durante años el bagaje de problemas físicos en el equipo ha sido una piedra constante en el camino. Por ejemplo, en la campaña de José Bordalás en el banquillo che. Lesiones articulares, especialmente de rodilla, musculares e indisposiciones por gripe y gastroenteritis, sufridas en cada una de las líneas. Desde la portería hasta la delantera, cebándose sobremanera en la línea defensiva. Sin Copete, Carlos Corberán solo tiene disponibles de aquí al final de la Liga, en último fin de semana de mayo, tres centrales: Eray Cömert, César Tárrega y el fichado en enero Unai Núñez.

Los golpes han sido tremendamente duros para el equipo en la defensa. El entrenador ha perdido a tres futbolistas sin posibilidad de retorno. La lesión del zaguero sevillano se une a las de larga duración de Dimitri Foulquier, operado de la rodilla izquierda el 12 de febrero, y Mouctar Diakhaby, intervenido quirúrgicamente un mes antes de una importante rotura en el músculo isquiotibial. De hecho, las bajas de Diakhaby y Foulquier han sido utilizadas para poder incorporar a Unai Núñez y Renzo Saravia, este último fuera del plazo invernal al estar libre de contrato.

La defensa, especialmente golpeada

Mermado de la rodilla ha jugado uno de los capitanes, César Tárrega, hasta que no vio más alternativa que parar y descansar por un esguince contra el Getafe en el Coliseum. Antes, en el Metropolitano, Cömert se retiró en la recta final por dolor abdominal sin poder completar el buen partido que estaba cuajando. Estuvo en el dique seco en los siguientes duelos contra el Sporting, el Mallorca y el Celta.

Cerrando la línea defensiva, aparece otro de los que más partidos se ha perdido a lo largo del curso por culpa de los dolores: Thierry Rendall. Siete partidos de Liga y dos de Copa en fuera de juego como consecuencia, primero, de la rotura del ligamento cruzado que arrastraba del pasado curso y, después, de una rotura de fibras en el isquiotibial. Lesión recurrente en el equipo. El portugués regresó ante el Madrid en Mestalla y recayó con un edema en la zona que le obligó a no participar en el derbi frente al Levante UD. Reapareció ante el Villarreal en los últimos 20 minutos.

En total, 18 futbolistas se han visto obligados a perderse al menos una convocatoria por problemas físicos a lo largo de esta campaña 25/26, en la que el Valencia ha competido en partidos oficiales de LaLiga y Copa del Rey. Además, otros como José Gayà y Jesús Vázquez, pese a viajar con el equipo, fueron reservados por diferentes molestias en los partidos de Girona y Granada -Maracena-, en el caso del capitán, y frente al Elche en Mestalla, en el del zurdo de 23 años. Con el primero se tomaron precauciones con el tobillo, y con el segundo por el proceso gripal que padeció en las fechas previas al derbi con los ilicitanos.

Casos de gripe que obligaron a parar a Luis Rioja ante el Atlético

Precisamente, por la gripe que hizo estragos en el seno del vestuario, Luis Rioja se cayó del Atlético de Madrid - Valencia, un choque en el que por el mismo motivo Gayà estuvo disminuido y solo actuó en los minutos finales. Javi Guerra también fue uno de los más afectados por este proceso vírico, aunque pudo estar disponible para los partidos. Eso sí, disminuido.

No obstante, lo más grave ha sido la plaga de lesiones de rodilla. En el primer tramo de la temporada, las molestias en esta articulación redujeron los rendimientos y la participación de hombres como Foulquier, y así siguió siendo hasta que debió operarse, y Filip Ugrinic. El medio suizo se ha caído en seis partidos de Liga y uno de Copa por este motivo, y el lateral de Guadalupe lo hizo en ocho hasta que no tuvo más remedio que parar.

Foulquier y Ugrinic, dos de los que más han padecido con la rodilla / SD

En la portería se han lesionado tanto Julen Agirrezabala, ausente dos meses por una rotura en el isquio, como Stole Dimitrievski. De hecho, Julen lo sustituyó en Gijón en los dieciseisavos de Copa por una lesión fibrilar en el aductor. El normecedonio encadenó tres semanas fuera de la lista y, nada más volver, le tocó jugar de inicio para reemplazar a Agirrezabala.

La misma zona que paralizó al portero ex del Rayo Vallecano propició que Corberán dejase en casa a Pepelu antes de la ronda de Copa frente al Maracena. Cero riesgos con un futbolista que destaca por su capacidad física.

El drama físico se ha extendido a todas las posiciones. En el medio y el ataque tampoco se han escapado. Un esguince de tobillo frenó a André Almeida contra el Getafe. Dani Raba se quedó fuera en el mismo encuentro y en Burgos por molestias en el tendón de Aquiles. Y más problemas ha habido en los extremos. Largie Ramazani ha estado hasta siete partidos KO por una rotura en el cuádriceps de la pierna derecha. Arnaut Danjuma, dos, entre ellos, el derbi con el Levante, por molestias en el psoas.

Más preocupantes que los dolores de Danjuma han sido los de Diego López y Beltrán en sus rodillas. El joven extremo asturiano confía en regresar a la acción contra Osasuna tras caerse de los dos últimos derbis, mientras que Beltrán, baja en La Cerámica, sigue sin poder entrenarse con el grupo.

Solo el '9' ha esquivado esta plaga de lesiones. Hugo Duro, que se ha perdido un solo partido por sanción en la temporada, es uno de los pocos jugadores que han sorteado por el momento las lesiones. Junto con él aparece Umar Sadiq, que ha jugado en todos los partidos desde su reestreno ante el Elche en casa. Los otros son Cristian Rivero, Jesús Vázquez, Santamaría, Gayà, Jesús Vázquez y Unai Núñez. Guido Rodríguez tardó algo más en entrar en la dinámica, según el club, por una gastroenteritis.

Un serial interminable de lesionados a lo largo de la temporada

Listado de jugadores que se han perdido al menos una citación por lesión en la presente temporada:

