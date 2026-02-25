Javi Gracia gana enteros para el banquillo del Mallorca

El banquillo del RCD Mallorca puede tener pronto nuevo dueño. El técnico Javi Gracia se ha convertido en el principal candidato para asumir el cargo tras la reciente destitución de Jagoba Arrasate, con el objetivo urgente de enderezar el rumbo del equipo y evitar el descenso.

La información ha sido adelantada por el periodista Juanmi Sánchez, que sitúa a Gracia como la opción mejor posicionada en estos momentos para hacerse cargo del conjunto bermellón. Según esta línea, el club busca un entrenador con experiencia inmediata en situaciones de presión y con conocimiento profundo de LaLiga.

Un técnico con experiencia en Primera

El perfil de Gracia encaja en la idea de la dirección deportiva: un entrenador con recorrido en el fútbol español y acostumbrado a competir al máximo nivel. El navarro ya dirigió a equipos importantes del campeonato, entre ellos el Valencia CF, además de acumular experiencia en distintos proyectos tanto en España como en el extranjero.

Javi Gracia - VCF / VCF

Esa trayectoria es uno de los factores que han hecho que el técnico gane fuerza en las últimas horas. El Mallorca considera clave que el nuevo entrenador llegue con capacidad para reaccionar rápidamente en un momento delicado de la temporada.

Primera opción por delante de otras alternativas

En la lista de candidatos también aparece el nombre de García Pimienta, pero a día de hoy Gracia estaría por delante en las preferencias del club. La prioridad pasa por encontrar un perfil que pueda adaptarse sin margen de aprendizaje y que conozca las exigencias de la competición.

La urgencia deportiva ha acelerado los movimientos en los despachos. Tras la salida de Arrasate, el Mallorca busca un golpe de efecto que permita cambiar la dinámica cuanto antes.

EFE

Objetivo: salvar la categoría

La misión del nuevo técnico está clara desde el primer día: asegurar la permanencia. El Mallorca atraviesa un momento complicado y necesita resultados inmediatos para alejarse de la zona peligrosa de la clasificación.

La posible llegada de Gracia se interpreta dentro del club como una apuesta por la experiencia y la gestión de situaciones límite. Un perfil pragmático para una situación que no admite errores.

A la espera de que el club tome una decisión definitiva, el nombre de Javi Gracia es el que más fuerza ha cobrado en las últimas horas. Si no hay giro inesperado, el técnico navarro podría convertirse en el encargado de dirigir el intento de salvación del Mallorca en el tramo decisivo de la temporada.