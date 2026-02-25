Julen Agirrezabala vuelve y se reabre el debate en la portería del Valencia CF

Julen Agirrezabala ha vuelto a ejercitarse con el grupo y su regreso supone una de las noticias más destacadas de la semana en la ciudad deportiva del Valencia CF. Tras varias semanas apartado por lesión, el guardameta ya trabaja con normalidad y vuelve a estar disponible para el cuerpo técnico en un momento clave de la temporada.

Hasta su contratiempo físico, Agirrezabala era el dueño indiscutido de la portería valencianista. Corberán le había consolidado como titular y su titularidad era incuestionable. Sin embargo, el fútbol no se detiene y su ausencia abrió una puerta que otro supo aprovechar.

Durante este periodo, Stole Dimitrievski asumió la responsabilidad y ha respondido con buenas actuaciones. El internacional macedonio ha cumplido y ha sido protagonista en los triunfos contra Getafe, Espanyol y Levante en tres de los últimos seis partidos que han reforzado su candidatura a mantener el puesto. Su seguridad en el juego aéreo y su capacidad de reacción han aportado estabilidad a un equipo que necesitaba certezas.

Stole Dimitrievski hablando con Gil Manzano / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El escenario, por tanto, ha cambiado. Si antes la titularidad de Agirrezabala no ofrecía debate, ahora el técnico valencianista se encuentra ante una decisión compleja. La competencia es real y el rendimiento reciente de Dimitrievski le avala para continuar defendiendo la portería.

La vuelta de Julen no implica automáticamente recuperar el sitio. El cuerpo técnico deberá valorar si apuesta por la jerarquía previa del guardameta vasco o mantiene la inercia positiva con Dimitrievski. Se abre así una pugna deportiva que, lejos de ser un problema, supone un reto para el técnico del Valencia.