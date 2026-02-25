Luces y sombras en el entrenamiento del Valencia CF

Todas las miradas del entrenamiento del Valencia CF estaban puestas en dos nombres que pueden condicionar la alineación del equipo el próximo domingo en el partido contra Osasuna. Diego López y Lucas Beltrán, que no pudieron jugar en La Cerámica, aquejaban problemas de rodilla no demasiado graves en principio.

Después de no entrenar el lunes y del día de descanso que tuvieron el martes, en la sesión de esta mañana se iba a poder ver de primera mano a evolución de ambos futbolistas a menos de cinco días de medirse a los navarros.

Diego López, presente... con un vendaje

En primer lugar, Corberán pudo contar con la buena noticia del regreso al grupo de Diego López, fuera de los dos derbis. El asturiano, según ha informado Radio Marca Valencia, saltó al césped con un vendaje en la rodilla y trabajó a pesar de seguir teniendo molestias en la zona afectada.

El Guajín quiere estar a disposición del técnico y se disputará el puesto en banda izquierda con Largie Ramazani, que viene de marcar tanto a Levante UD -el mejor gol del mes- como a Villarreal, por lo que presumiblemente seguirá siendo de la partida mientras que el asturiano se sumará como una alternativa desde el banquillo.

Lucas Beltrán y Ricardo Rodríguez / Jose Manuel Vidal

Se complica la presencia de Beltrán

Por lo que respecta a las malas noticias es que Lucas Beltrán se volvió a ausentar de la sesión y podría perderse un nuevo encuentro. El argentino estaba siendo de los jugadores más destacados del equipo desde que entró en juego la figura del mediapunta, pero si no le da tiempo a recuperarse completamente Javi Guerra se postula como alternativa al vértice más creativo del trivote.