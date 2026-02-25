La 'nueva' pareja de centrales con la que el Valencia CF se va a jugar la salvación

La lesión de larga duración de José Copete es un duro golpe para el Valencia CF, más todavía a estas alturas de la temporada en la que cualquier contratiempo físico más serio de lo normal te deja fuera de combate en el tramo decisivo. Y no se está jugando poca cosa el conjunto de Carlos Corberán precisamente. Nada más y nada menos que la permanencia, que vuelve a ser un peligro muy real como ya es costumbre en este club empequeñecido por Meriton.

El Valencia ya ha confirmado los peores pronósticos con el siguiente comunicado médico: "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador José Copete padece una lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal CF este pasado domingo". También confirmó que el central valencianista va a precisar ser intervenido en los próximos días, por lo que cabe la posibilidad de que no vuelva a disputar minutos este curso.

Una pareja casi inédita para jugarse la temporada

La lesión de Copete deja un escenario complicado en la demarcación de central para el Valencia CF. Con Diakhaby también lesionado de larga duración, a Carlos Corberán le quedan Eray Cömert, Unai Núñez y César Tárrega como únicas posibilidades naturales para el centro de la zaga.

De partida, Tárrega parece el único indiscutible mientras que Cömert y Unai tendrán que disputarse el puesto al lado del canterano. Cabe recordar que el futbolista suizo era un descarte de Corberán el pasado verano, pero se terminó quedando ante la falta de ofertas interesantes y de la llegada de un sustituto. Unai, por su parte, llegó este mes de enero como fichaje de invierno, pero de momento ha jugado más de lateral derecho que de central, su posición natural.

Cömert, que está jugando sus mejores partidos cuando se acerca el fin de su contrato, pide perdón a la grada / J. M. López

Sea quien sea el elegido, lo que está claro es que será una pareja inédita o casi inédita en el momento más importante de la temporada. Tárrega y Cömert solo han jugado juntos de inicio en un partido, y fue la victoria frente al Levante UD en el Ciutat de València. Tárrega y Unai, por su parte, todavía no han formado como pareja de centrales de inicio en un partido.

Opción mantener a Unai en el carril

Por otro lado, si Thierry no vuelve a buen nivel, o sigue lesionándose, y Saravia no se gana la confianza de Corberán, cabe la posibilidad de que jueguen los tres juntos, con Tárrega y Cömert formando tándem en el centro de la zaga y Unai Núñez desempeñando el papel de lateral diestro. Una posibilidad que conlleva un riesgo porque significaría cargar de minutos a los únicos tres centrales disponibles de la plantilla y no reservar a ninguno en el banquillo para un posible cambio.

Noticias relacionadas

Unai Núñez en el Derbi del Ciutat / VCF

Tárrega, paso al frente

En cuanto a Tárrega, que es el titular más claro, Corberán necesita un paso al frente por su parte. El canterano fue una de las revelaciones la temporada pasada, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo. Este año, entre lesiones y falta de continuidad, todavía no ha rendido a ese nivel, pero la situación pide que dé un paso al frente y vuelva a ser un muro en la zaga.