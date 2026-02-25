La racha de Osasuna que inquieta al Valencia CF

El Valencia CF afronta una jornada clave en la lucha por la permanencia con un obstáculo de máxima dificultad: el gran momento del CA Osasuna. El equipo rojillo se ha convertido en uno de los conjuntos más en forma de LaLiga, con números que reflejan su crecimiento competitivo y que elevan la exigencia del duelo en Mestalla.

Los datos recientes son contundentes. En los últimos diez encuentros, Osasuna es el tercer mejor equipo del campeonato, únicamente por detrás del Real Madrid y el FC Barcelona. Además, en las últimas cinco jornadas ha sumado 11 puntos de 15 posibles, una cifra que solo mejora el Barcelona con 12, lo que confirma la dificultad del reto para el conjunto valencianista.

Un Valencia presionado por la permanencia y el factor Mestalla

El Valencia afronta el encuentro con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le permitan alejarse de la zona peligrosa de la clasificación. El ambiente en Mestalla volverá a ser determinante, con una afición que intentará empujar a su equipo en un momento delicado de la temporada.

La presión es máxima para el conjunto valencianista, consciente de que cada jornada puede resultar decisiva en la lucha por la salvación. Enfrente estará un rival con confianza y resultados, lo que convierte el choque en una prueba de carácter para los locales.

Alessio Lisci, el arquitecto del crecimiento rojillo

Uno de los grandes responsables del rendimiento de Osasuna es su entrenador, el italiano Alessio Lisci. El técnico ya dejó señales de su capacidad la pasada temporada, cuando estuvo muy cerca de lograr el ascenso a Primera División con el CD Mirandés, firmando una campaña que superó ampliamente las expectativas del club burgalés.

Osasuna - Real Madrid. / Villar Lopez / EFE

Lisci se ha consolidado como un entrenador capaz de optimizar plantillas con recursos limitados, potenciando el rendimiento colectivo por encima de las individualidades. En Osasuna está completando una primera temporada notable, construyendo un equipo competitivo, disciplinado y difícil de superar, características que explican su posición actual en la tabla y su excelente dinámica de resultados.

Noticias relacionadas

Osasuna mantiene el bloque y prepara Mestalla con optimismo

La plantilla del combinado navarro se ejercitó con normalidad en una sesión que incluyó activación, conservación de balón, trabajo táctico y fútbol reducido, con todos los futbolistas que participaron en el último partido disponibles, lo que invita a pensar en la continuidad del once titular. En el apartado médico, Iker Benito continúa con su recuperación de rodilla y Boyomo completó parte del entrenamiento con el grupo, mientras que varios jugadores del filial participaron en la sesión. Osasuna seguirá preparando el encuentro durante la semana antes de viajar a Valencia con el objetivo de prolongar su racha de seis jornadas consecutivas puntuando, mientras que el combinado de Mestalla tratará de conseguir un triunfo necesario para recuperar buenas sensaciones.