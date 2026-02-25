Copete puede decir adiós a la temporada

Siguen las malas noticias en el Valencia CF en forma de lesiones. El último afectado en esa larga lista que ha tenido el Valencia CF este curso es José Copete. El central del Valencia, como ha adelantado Deportes Cope Valencia, acabó el partido contra el Villarreal CF con problemas en la rodilla y podría tener afectado el menisco. Tanto es así que desde la entidad valencianista no se descarta que pueda pasar por el quirófano y eso provocaría que tuviera que decir adiós a lo que resta de temporada.

Con sus sombras y luces, Copete ha tenido un buen rendimiento durante buena parte del curso en el Valencia CF. No empezó a un nivel notable, pero después se convirtió en uno de los jugadores más regulares de la línea defensiva y la lesión llega justo en el peor momento, tras una derrota en la que el central, que tuvo buenas acciones en general, pudo haber estado mejor en el 1-1. El futbolista sigue pasando pruebas a la espera de que confirmen cuál es el alcance de una lesión que deja en problemas la línea defensiva. Unai Núñez, Cömert y Tárrega se quedan como únicos zagueros con Diakhaby y Copete lesionados.

Temporada del central

La realidad es que cualquier lesión llega en un mal momento, pero en el caso de Copete todavía peor. El jugador inició la temporada jugando y luego pasó por un tramo con menos protagonismo, pero le dio la vuelta. Desde entonces, el central tiene la etiqueta de titular indiscutible sea cual sea el sistema e incluso ha habido momentos en los que era el único central sano del equipo. Cabe recordar que hasta Pepelu tuvo que actuar como central en un momento concreto.

Unai, refuerzo de invierno

Unai es uno de esos nombres propios del mercado de invierno en el Valencia CF que ya están sumando. Llegó como titular indiscutible en su etapa en Italia y aunque en los primeros duelos no entró en acción con el equipo de Mestalla, en las últimas semanas sí ha sido de la partida y además está jugando a un buen nivel. En el Derbi tuvo un papel muy destacado y fue uno de los jugadores más importantes en valor estadístico. También contra el Madrid en ese contexto de falso lateral derecho dependiendo de la fase ofensiva o defensiva.

Cömert está rindiendo bien

El suizo es una de las grandes sorpresas de este último tramo de temporada. Está rindiendo bien, con regularidad y tal vez en su mejor etapa desde que firmó por el Valencia CF. Tanto que Tárrega, que todavía no está al cien por cien, está pudiendo coger ese tono que le pueda devolver a esa titularidad futura. Y que ahora podría aparecer de hecho tras la lesión de Copete.

En el caso de Cömert, el futbolista del Valencia CF ha llegado incluso a ser capaz de marcar gol, como pasó contra el Espanyol. Y se convirtió en protagonista del Derbi tras esa acción final ya con el partido terminado en el que cogió el banderín y lo llevó al otro córner, lo que desencadenó en una 'trifulca' entre jugadores de uno y otro equipo.