¿Por qué no volvió Albiol al Valencia CF? "El fichaje estuvo a punto de cerrarse, pero..."

Raúl Albiol es uno de los mejores centrales que han salido de la cantera del Valencia este siglo. A sus 40 años juega en el Pisa italiano tras desvincularse el pasado verano del Villarreal CF y negarse a poner punto y final a una exitosa carrera profesional que arrancó en la Academia antes de ser fichado por Real Madrid, Napoli y Villarreal CF. Entre tanto, estuvo muy cerca de regresar a casa, a Mestalla... pero algo se torció.

Este martes acudió Miguel Albiol a 'La Banda' y fue cuestionado por el fichaje frustrado de su hermano por el Valencia CF al término de la temporada 16/17. Llevaba ya unos años triunfando en Nápoles, quienes abonaron 12 kilos al Madrid en 2009. El caso es que un año antes de las negociaciones que mantuvo Mateu Alemany con García Quilón, el jugador había renovado con los italianos, firmando una cláusula de escape por 'sólo' seis millones de euros durante unas semanas. Era el momento adecuado para acometer un fichaje de rendimiento tan inmediato como asegurado. El equipo necesitaba reforzar el puesto de central tras el bajo rendimiento de Vezo, Aderllan Santos o Abdennour, así como la salida de Mustafi por 41 millones en un verano que dejó 122 kilos en ingresos por ventas. Pero no, Peter Lim no estaba dispuesto a pagar seis millones más por un jugador veterano al que no le pudiera sacar rendimiento económico futuro. O eso es lo que pareció.

Raúl Albiol juega esta temporada en el Pisa italiano. / SD

"El fichaje estuvo a punto de cerrarse, pero..."

"Estuvieron reunidos comiendo en Valencia y el fichaje estuvo a punto de cerrarse, pero al final no se hizo porque el Valencia no acabó de decidirse", afirmó Miguel Albiol en el programa de 'À Punt'. El caso es que las autorestricciones del Valencia CF de Meriton llevaron a Mateu Alemany, tal y como publicó este periódico, a pedirle que se rebajara la ficha cerca de un millón de euros para poder acometer su fichaje. Las partes se distanciaron cuando el jugador estaba dispuesto a ceder, pero no tanto.

"Yo lo llevé con la furgoneta, lo dejé en la puerta del restaurante, por la puerta de atrás. La gente no lo reconoció porque lo dejamos allí y entró y se metió y nadie nos vio. De hecho luego se enteró la gente, la prensa creo que se llegó a enterar de esa reunión, pero ya posteriori. Sí que es verdad. El restaurante estaba por la zona de Colón, no me acuerdo el nombre. Yo lo dejé y me fui y luego lo recogí", añadió.

El Valencia CF pagó 24 por Garay, 11 por Paulista y 13 por Murillo

La imperiosa necesidad de reforzar la zaga se zanjó con la llegada de Ezequiel Garay por 24 millones y la cesión de Mangala. Sin duda, el error de dejar pasar la opción de recuperar a Albiol fue evidente y es que salieron Aderllan Santos y Aymen Abdennour del equipo y se incorporaron al puesto de central Paulista (11) y Murillo (1+12), dando salida a los infructuosos defensas que fueron llegando en las ventanas anteriores, con la salvedad del argentino.