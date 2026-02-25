El Valencia CF acelera el Nou Mestalla con una fuerte apuesta por la gastronomía con el Diamond Club

El Valencia CF continúa avanzando en la culminación del Nou Mestalla, el nuevo estadio que simboliza la nueva era del club valencianista y que marcará un hito en infraestructuras deportivas en España. Con su finalización prevista para el verano de 2027, este estadio no será sólo un templo del fútbol, sino un espacio multifuncional abierto todo el año que reforzará la conexión del club con la ciudad de Valencia.

Desde su próxima inauguración, el Nou Mestalla está proyectado para entrar en la prestigiosa 'Elite Stadia List' de la UEFA, una categoría que agrupa a los estadios con los estándares más exigentes de Europa en términos de seguridad, tecnología y experiencia del aficionado. Esto convierte al recinto en un referente que va más allá de los partidos de fútbol, al integrarse plenamente en el tejido urbano y socioeconómico.

Un estadio activo los 365 días del año

Como ocurre con el exitoso Roig Arena, el proyecto valencianista está diseñado para ser explotado durante todo el año, con una oferta que incluye eventos culturales, deportivos y de entretenimiento, espacios comerciales y de ocio, tours interactivos y un museo oficial del Valencia CF abierto permanentemente. Este enfoque convierte al estadio en un motor de actividad económica local e internacional, reforzando su impacto en la vida de la ciudad.

Hugo Ferrer

Hospitality de élite: Suites, Loges y el exclusivo Diamond Club

En colaboración con Legends, compañía global especializada en la gestión de experiencias premium en instalaciones deportivas, el Valencia CF ha puesto en comercialización de forma faseada diez tipologías de Hospitality para el Nou Mestalla. Su estrategia responde a una demanda creciente de aficionados, empresas y patrocinadores interesados en vivir el fútbol desde una perspectiva única y personalizada.

La primera fase incluyó el lanzamiento de las Suites privadas, con especial protagonismo de las Mediterranean Suites, que ya han agotado su disponibilidad gracias a su ubicación privilegiada en el lateral Este y una experiencia VIP en tres ambientes con vistas excepcionales al terreno de juego.

Además de las Suites y los Loges (butacas premium para grupos reducidos con servicios exclusivos), el club ha anunciado la comercialización de uno de los espacios más selectos del Nou Mestalla: el Diamond Club.

Características del Diamond Club

Ubicación estratégica en el lateral Oeste con una perspectiva inigualable del campo.

Acceso directo desde el parking al restaurante privado, garantizando comodidad y privacidad.

Gastronomía de altura, con servicio en mesa y una propuesta culinaria diseñada para convertir cada evento en una experiencia exclusiva.

Networking y relaciones de alto valor, pensado para empresas y aficionados que buscan un entorno premium.

Imagen prevista del Diamond Club para el Nou Mestalla / VCF

Experiencia antes de tiempo: el Experience Center

Para acercar al público la oferta de Hospitality y anticipar cómo será la vida dentro del Nou Mestalla, el Valencia CF ha inaugurado su Experience Center en la Avenida de Suècia, frente al actual estadio del Mestalla. Este espacio funciona tanto como oficina comercial como punto de encuentro inmersivo, donde los interesados pueden conocer y experimentar de primera mano los distintos espacios y servicios premium antes incluso de la apertura oficial del estadio. Además de dichos espacios, el Valencia CF tiene previsto abrir la venta de localidades de aforo general en el último trimestre de 2026, ampliando las opciones para que los aficionados puedan formar parte del histórico estreno del Nou Mestalla.