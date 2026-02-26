Se confirma lo de Víctor Muñoz contra el Valencia CF

Osasuna visita Mestalla con la confianza de ser el mejor equipo de LaLiga en las últimas jornadas contra el FC Barcelona. El próximo rival del Valencia CF siempre es temible, pero en esta dinámica positiva, aumentada por la victoria rojilla frente al Real Madrid en El Sadar, el nivel de alerta del equipo de Carlos Corberán para el duelo del domingo debe ser mayor. Alessio Lisci ha conseguido que su equipo despegue en la temporada y comience a postularse para la pelea de las plazas europeas, sustentado en jugadores que atraviesan un gran estado de forma como; Ante Budimir, Víctor Muñoz o Javi Galán. El Valencia CF, por su parte, no puede descuidarse ni lo más mínimo si quiere sacar una victoria muy necesaria la próxima jornada.

Víctor Muñoz, una de las sensaciones de LaLiga

El canterano del Real Madrid ha sido nombrado por LaLiga como mejor jugador Sub-23 en febrero. Víctor Muñoz ha completado un gran mes con un gol frente al Villarreal CF y cuatro titularidades en lo que han sido dos empates y dos victorias para Osasuna en febrero. Víctor Muñoz ha explotado como jugador en la mejor versión del equipo de Alessio Lisci. El futbolista, traspasado a El Sadar este verano, acumula cinco goles y cuatro asistencias en 27 apariciones esta temporada.

Muñoz ha supuesto aire fresco para el ataque por bandas de Osasuna, permitiendo a Lisci elegir qué tipo de interiores o extremos colocar en el equipo según las necesidades del partido. Junto a Budimir, Rubén García y Aimar Oroz ha formado una sociedad ofensiva que se complementa a la perfección y a la que se ha añadido Raúl Moro en el mercado de invierno. Además los goles del siempre oportunista Raúl García de Haro han dado vuelo a Osasuna desde el inicio de 2026.

El gran peligro de Osasuna para Mestalla

Según las estadísticas de LaLiga 2026, los navarros son el equipo que más goles ha marcado a balón parado (13), mientras que el conjunto valencianista ocupa la cuarta posición de los más goleados en esta situación (8). Esta combinación convierte el duelo en un auténtico examen táctico para Carlos Corberán y su plantilla.

Con jugadores como Alejandro Catena, Ante Budimir o Raúl García de Haro, los de Alessio Lisci aprovechan cada saque de esquina o falta lateral para generar peligro real y convertirlo en goles. Eso y disponer de peloteros como Rubén García o Moi Gómez, que tienen un guante en sus pies.