Corberán mantiene sus dudas con el once a tres días de recibir a Osasuna

Las lesiones no dan tregua al Valencia CF. Con las recientes de Foulquier y Copete, la defensa se ha vuelto a quedar en cuadro hasta el punto de contar sólo con tres centrales, dos de ellos recientemente recuperados de diferentes molestias (Cömert y Tárrega) y un Unai Núñez llegado en invierno y con más minutos como lateral derecho de emergencia. Por otro lado, para la cita de este domingo ante Osasuna, Corberán podría recuperar algún jugador importante para la rotación, pero no es seguro.

Diego López, sí; Lucas Beltrán, no

A lo largo de toda la semana ha ido ganando en intensidad de entrenamiento Diego López, pero no así Lucas Beltrán. Mientras que el asturiano podrá ser de la partida en Mestalla, el argentino sigue sin entrenar junto a sus compañeros a tres días del choque. El atacante, uno de los jugadores más en forma en las últimas fechas, estaba siendo una pieza fundamental para los planes del técnico en busca de romper líneas enemigas con movimientos desde fuera del área y pases ofensivos con criterio.

Noticias relacionadas

Para completar la sesión, el preparador valencianista ha vuelto a tirar de jugadores del filial, siendo en este caso Fontanet, Otorbi y Aarón Mayol, un '6' al que Corberán sigue muy de cerca.