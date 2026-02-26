Álvaro García-Granero

La maravilla de Mendieta que rescató Ciberché 26 años después

Tal día como hoy, hace 26 años, el Valencia CF firmó una victoria de autoridad por 1-2 ante el CD Numancia en el estadio de Los Pajaritos, un escenario que hasta ese momento se había mostrado inexpugnable para muchos rivales. El recuerdo ha sido recuperado por Ciberché, que ha puesto en valor una de las acciones más brillantes de Gaizka Mendieta: una vaselina perfecta a los tres minutos que marcó el rumbo del encuentro. Aquel triunfo permitió al conjunto dirigido por Héctor Cúper consolidarse en la zona alta de la clasificación de La Liga, donde ocupaba la sexta posición con 38 puntos tras 26 jornadas. Más información