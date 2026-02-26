La maravilla de Mendieta que rescató Ciberche 26 años después

Tal día como hoy, hace 26 años, el Valencia CF firmó una victoria de autoridad por 1-2 ante el CD Numancia en el estadio de Los Pajaritos, un escenario que hasta ese momento se había mostrado inexpugnable para muchos rivales. El recuerdo ha sido recuperado por Ciberche, que ha puesto en valor una de las acciones más brillantes de Gaizka Mendieta: una vaselina perfecta a los tres minutos que marcó el rumbo del encuentro. Aquel triunfo permitió al conjunto dirigido por Héctor Cúper consolidarse en la zona alta de la clasificación de La Liga, donde ocupaba la sexta posición con 38 puntos tras 26 jornadas.

Un inicio fulgurante que marcó el partido

El Valencia salió al césped con una intensidad competitiva que sorprendió al equipo soriano. Apenas se habían acomodado los aficionados en sus asientos cuando Mendieta, tras detectar la posición adelantada del guardameta, ejecutó una vaselina magistral que se convirtió en el 0-1. Aquella acción no solo adelantó a los visitantes, sino que también confirmó la superioridad táctica y técnica del conjunto valencianista, que controló el ritmo del juego desde el primer minuto.

Los jugadores del Valencia CF celebran un gol durante esa temporada. Claudio López, Adrian Ilie, Joçelyn Angloma y Gaizka Mendieta, en la foto. / SUPERDEPORTE

El Numancia, que no perdía en su estadio desde marzo de 1999 en competición liguera, intentó reaccionar con empuje y orgullo, pero se encontró con un rival sólido en defensa y letal en las transiciones. La sensación era clara: el Valencia tenía el partido donde quería.

Claudio López sentenció antes de la reacción local

La confirmación del dominio visitante llegó en el minuto 59, cuando Claudio López amplió la ventaja con el 0-2 tras culminar una jugada ofensiva bien elaborada. El delantero argentino, uno de los referentes ofensivos de aquella etapa, castigó la defensa soriana con su velocidad y precisión, dejando el encuentro muy encarrilado para los valencianistas.

El Numancia logró recortar distancias en el minuto 77 mediante Soria, lo que introdujo cierta incertidumbre en el tramo final, pero el Valencia supo gestionar los minutos decisivos con madurez competitiva para asegurar tres puntos de enorme valor.

Un Valencia en crecimiento rumbo a una era histórica

Aquel triunfo en Soria fue una muestra más del crecimiento de un equipo que terminaría protagonizando una de las etapas más brillantes de la historia del club. Con jugadores como Cañizares, Anglomá, Djukic, Pellegrino, Carboni, Gerard, Milla, Farinós y el propio Mendieta, el Valencia de Cúper combinaba solidez defensiva, talento en el centro del campo y contundencia ofensiva.

Aquel triunfo en Los Pajaritos fue una muestra del crecimiento competitivo de un equipo que terminaría firmando una temporada histórica, alcanzando la final de la Champions League 1999-2000. El Valencia rozó la gloria europea, aunque acabaría cayendo ante el Real Madrid, en el inicio de una etapa que consolidó al conjunto de Cúper como uno de los grandes protagonistas del fútbol continental de comienzos de siglo.