¿Qué pasa con Enzo Barrenchea en el Benfica?

La de Enzo Barrenechea es junto a la de Cristhian Mosquera y Giorgi Mamardashvili la baja que más está acusando el Valencia CF y uno de los motivos que explica el bajón de rendimiento del equipo del tramo final de la temporada pasada a esta. Su presencia en el pivote dio al equipo de Carlos Corberán una salida de balón más limpia y un rigor táctico que permitió a los valencianistas salir de una situación dramática.

En verano el club no apostó por pagar un traspaso al Aston Villa para ficharle y acabó recalando en Benfica. En Da Luz cayó completamente de pie y rápidamente se convirtió en uno de los juagdores más importantes en los esquemas de Las Águilas.

Primera vuelta 'triunfal'

Su buen hacer con y sin balón, además de un gran estado de confianza, se tradujeron en un nivel muy alto sobre el tapete lisboeta, siendo indiscutible hasta enero tanto en liga como en UEFA Champions League, hasta que llegó una leve lesión de hombro que le frenó, llevándole a sumar tres suplencias en cuatro partidos.

El futbolista está recuperando terreno... Pero de momento solamente en Liga. En los últimos dos partidos, en los que José Mourinho ha ido rotando para llegar al máximo al doble partido contra el Real Madrid, Barrenechea ha sido titular en el campeonato doméstico con dos grandes actuaciones y un gol en su casillero, pero quedándose en el banquillo en Champions.

Momento de recuperar el cartel de 'ndiscutibles'

Eliminados de Champions y con los desafíos de Liga y Europa League por delante, está por ver si esta progresiva reincoproración al once liguero acaba por asentarse y devolverle el rol de indiscutible en todas las competiciones que tuvo en la primera vuelta luciendo la zamarra del conjunto de Lisboa.

Buenos números

El mediocentro argentino ha disputado, en todo caso, más de 20 encuentros oficiales entre liga y competiciones europeas, con un promedio cercano a los 60 minutos por partido cuando ha sido titular. Su papel ha sido claramente el de '6' posicional, primer bastión de la salida de pelota: supera el 88 % de precisión en el pase y ronda los 55-60 pases completados por encuentro en la liga portuguesa, cifras que reflejan su importancia en la circulación y en la salida limpia desde campo propio.

Enzo Barrenechea presentado con el SL Benfica / X

En el apartado defensivo, Barrenechea está destacando por su capacidad de recuperación. Promedia alrededor de 2,5 intercepciones y más de 5 recuperaciones por partido, además de ganar cerca del 60 % de sus duelos individuales. Estos números lo sitúan como uno de los centrocampistas con mayor impacto sin balón del campeonato. Su lectura para cerrar líneas de pase y su disciplina posicional han sido claves en partidos donde el Benfica ha necesitado proteger ventajas o sostener bloques medios ante rivales de mayor posesión.