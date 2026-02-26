Sadiq y Osasuna: un golazo para bajarse los pantalones

El enfrentamiento entre el Valencia CF y CA Osasuna llega cargado de historia reciente, especialmente por la figura de Umar Sadiq. El delantero dejó una de las actuaciones individuales más recordadas de la última temporada en el estadio de El Sadar, donde anotó dos goles decisivos que permitieron a su equipo rescatar un punto vital en un momento crítico de la campaña. Aquella noche no solo destacó por su eficacia goleadora, sino también por su personalidad y carácter competitivo, factores que ayudaron a conectar rápidamente con la afición valencianista en un contexto de máxima presión clasificatoria. Un año después, el destino vuelve a cruzar los caminos del atacante y el conjunto navarro, con un escenario deportivo muy parecido en cuanto a necesidades y urgencias.

La noche de Pamplona

Sadiq firmó dos tantos en el empate a tres, el primero de ellos rompiendo la igualdad tras recibir un centro raso de Javi Guerra. El nigeriano se lanzó con determinación y, desde el suelo, consiguió rematar al palo largo para marcar su tercer gol con la camiseta valencianista en aquel momento. Sin embargo, la escena que quedó grabada en la retina colectiva llegó en el minuto 87. Con Osasuna ganando 3-2 y el Valencia necesitado de puntos, un envío defectuoso de Sergi Canós terminó convertido en una obra de arte gracias a un recurso técnico extraordinario: un taconazo de espuelas que sorprendió a todos y se coló en la portería rival. La reacción tardó apenas segundos en llegar, con compañeros incrédulos como Luis Rioja llevándose las manos a la cabeza. La celebración posterior, con el propio Sadiq bajándose los pantalones en un gesto espontáneo de euforia, terminó por construir una imagen icónica que todavía hoy forma parte del imaginario valencianista.

Un rival propicio

El idilio goleador de Sadiq contra Osasuna no se limita a aquel partido. En cuatro enfrentamientos ha conseguido marcar tres goles, incluyendo uno con la camiseta de la Real Sociedad. Aquella acción también fue de alto nivel técnico: control orientado en el centro del campo, conducción con libertad y un disparo potente que se convirtió en un auténtico misil imparable para el portero Sergio Herrera, directo a la escuadra. Ese precedente confirma que el delantero suele encontrar su mejor versión frente al conjunto rojillo, algo que aumenta la expectación de cara al próximo duelo liguero.

Umar Sadiq celebra un gol con el Valencia ante Osasuna en el Sadar / EFE

Contexto similar

El partido de este domingo vuelve a presentar un escenario emocional parecido al de aquella noche en Pamplona. El Valencia afronta el choque con la necesidad de sumar para alejarse de zonas comprometidas de la tabla, mientras que Osasuna busca consolidar sus aspiraciones en la competición. Para el técnico Carlos Corberán, la figura de Sadiq puede volver a ser determinante, no solo por su capacidad goleadora, sino por el impacto psicológico que genera en rivales que ya han sufrido su talento. La memoria del golazo de tacón sigue presente y funciona como un recordatorio de que, en partidos cerrados y de máxima tensión, el delantero posee recursos diferenciales capaces de cambiar el destino de un encuentro en cuestión de segundos.