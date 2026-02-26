La última barbaridad de Paco Buyo sobre Cañizares

Que Paco Buyo siempre se ha venido arriba hablando de sus dotes como portero es un hecho. Solamente hay que escucharle hablar de sus tiempos mozos y el arrogante discurso que ha construido sobre su etapa profesional. Como cuando un padre le dice a un hijo que a su edad estaba más fuerte que él.

Su última internvención, siendo entrevistado por Josep Pedrerol en su podcast 'El Cafelito', es una muestra más de unos delirios de grandeza que suenan tan grandilocuentes en su cabeza como estridentes fuera de ella. El presentador le pregunta por muchos guardametas para que Buyo diga si fue mejor que ellos y, como era de esperar, se pone por delante de la mayoría.

"No hay color"

El de Betanzos dice ser mejor que Jan Oblak, Marc André Ter Stegen, Oliver Kahn (porque dice que era mejor saliendo y con los pies que el alemán) o Íker Casillas "claramente". Además, sin ruborizarse ni lo más mínimo se atreve a decir que era mejor que Zubizarreta y Santiago Cañizares: "No hay color", espeta, quedándose más ancho que largo.

Alain Roche junto a Cañizares el día del 6-0 al Real Madrid / SUPERDEPORTE

Tres le superan y le "empata" el Dibu

Entre los que dice que le superan solamente están Buffon, Courtois y Víctor Valdés "por un punto". Lo gracioso es cuando se pone "empate" con el Dibu Martínez, al que sitúa por encima de guardametas del bagaje de Oblak y Oliver Kahn.