La última provocación de Anil Murthy al Valencia CF... ¡Con Marcelino y Mateu!

Anil Murthy no deja tranquilo al Valencia CF. El expresidente del club blanquinegro ha publicado en sus redes sociales una serie de vídeos de su etapa en la entidad de Mestalla que, una vez más, han vuelto a desatar la indignación del valencianismo. Anil además recurre a símbolos del último Valencia campeón como Marcelino García Toral y Mateu Alemany. En una de las fotografías utilizadas se le ve sonriendo junto a Marcelino. ¿Quiere sacar pecho? ¿Saldar deudas? ¿Picar a la afición? Lo que está claro es que se trata de una nueva provocación de Anil, curiosamente días después de que el asturiano, ahora en el banquillo del Villarreal CF, asegurara el viernes en la previa del Derbi que en el Valencia CF "se tomó la decisión de destruir inmediatamente un equipo ganador".

Preguntado por el mal momento del Valencia CF dijo: "Lo que es el Valencia no me compete a mí, se tomó la decisión de destruir de inmediato un equipo ganador, con decisiones sobre el cuerpo técnico y jugadores que comenzaron a salir esa temporada. Luego, pues cada uno, cada dueño o propietario, planifica en función de lo que considera oportuno... para eso es el dueño, si está bien o mal no me corresponde enjuiciarlo. Es historia, nos toca jugar este partido en nuestro campo, 90 minutos, con nuestra afición e intentar ganar”.

Una mala costumbre

No es la primera vez que Anil lo hace. El expresidente del club ya publicó en noviembre de 2025 dos fotografías en sus redes sociales correspondientes a las finales de la Copa del Rey de 2019 y 2022. Anil compartió dos fotos también en Instagram como ahora sacando pecho por las dos últimas finales de Copa. La primera correspondí al momento el que el capitán Dani Parejo, regalado al Villarreal por él mismo, levantaba la Copa del Centenario en el Benito Villamarín después de ganar la final al Barcelona de Leo Messi. "Celebrando la Copa del Rey", escribía junto a dos emoticonos pensativos. La segunda se trataba de un posado oficial previo a la final de la Copa de 2022 junto al expresidente de la RFEF Luis Rubiales y el presidente del Real Betis Ángel Haro. Una provocación más de uno del que está considerado por el valencianismo como el peor presidente de la historia de la entidad de Mestalla.