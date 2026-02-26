Osasuna, un arma letal a balón parado: el gran desafío del Valencia CF en Mestalla

El Valencia CF afronta este domingo un partido vital en Mestalla frente a Osasuna, un equipo que llega en un gran momento de forma y cada resultado puede marcar la diferencia en la lucha por la permanencia. El Valencia necesita una victoria para alejarse del descenso, especialmente tras la reciente derrota frente al Villarreal, donde se evidenció la fragilidad defensiva en momentos clave. Por su parte Osasuna atraviesa su mejor momento de la temporada a las órdenes de Alessio Lisci y que ha sorprendido a toda LaLiga con su capacidad de aprovechar cada oportunidad en el juego aéreo y en faltas estratégicas.

Los números llaman la atención: los navarros destacan por su letalidad a balón parado, un arma que les ha permitido sumar goles decisivos en partidos de máxima tensión, mientras que el Valencia ha mostrado ciertas vulnerabilidades en este tipo de situaciones.

El Valencia CF en la Ciudad Deportiva de Paterna / VCF

Osasuna, una máquina a balón parado

Osasuna llega a Mestalla después de derrotar al Real Madrid y firmar una racha impresionante. En los últimos diez partidos de LaLiga, solo el Barcelona iguala su nivel de efectividad, lo que sitúa a los rojillos como el equipo más en forma de la competición junto al líder culé. Con jugadores como Alejandro Catena, Ante Budimir o Raúl García de Haro, los de Alessio Lisci aprovechan cada saque de esquina o falta lateral para generar peligro real y convertirlo en goles. Eso y disponer de peloteros como Rubén García o Moi Gómez, que tienen un guante en sus pies.

Según las estadísticas de LaLiga 2026, los navarros son el equipo que más goles ha marcado a balón parado (13), mientras que el conjunto valencianista ocupa la cuarta posición de los más goleados en esta situación (8). Esta combinación convierte el duelo en un auténtico examen táctico para Carlos Corberán y su plantilla.

Osasuna ejecutando un córner frente al Sevilla esta temporada / EFE

La situación defensiva del Valencia CF se complica aún más con la baja de larga duración de Copete, que deja a Corberán con solo tres centrales disponibles: Cömert, Tárrega y Unai Núñez. Acertar con la pareja tituar será clave. El técnico blanquinegro podría optar por un sistema que minimice riesgos en el juego aéreo y en las faltas cercanas al área, conscientes de la capacidad de Osasuna para convertir la mínima ventaja en gol.

El análisis táctico señala que los balones parados podrían marcar la diferencia. Osasuna combina la potencia de sus centrales con la capacidad de asistir en la pelota parada de sus centrocampistas. En saques de esquina y faltas laterales, la amenaza principal proviene de jugadores que saben leer la defensa rival, aprovechando cualquier desajuste ya sea por arriba con Budimir o cazando goles con Raúl García. Por eso, el Valencia tendrá que trabajar la estrategia defensiva al milímetro, tanto en marcajes individuales como en vigilancia de zonas.

La fragilidad del Valencia CF en este tipo de jugadas

Corberán sabe que, más allá de los balones parados, el partido requiere control del balón y generación ofensiva como se vio en ciertos compases del duelo contra el Villarreal. El Valencia ha mostrado capacidad para jugar al contraataque y explotar los espacios, especialmente por bandas, pero la prioridad será cerrar los espacios y minimizar errores que Osasuna puede capitalizar. La presión alta y la recuperación rápida serán fundamentales, así como la coordinación etre los extremos y laterales para cortar líneas de pase y evitar centros peligrosos. Este curso el Valencia ha sufrido frente a rivales con efectividad en las áreas y el domingo en Mestalla debe ser laa excepción.

En resumen, el partido del domingo enfrentará al Valencia CF necesitado de puntos y un Osasuna en racha y muy efectivo a balón parado. La atención estará puesta en los corners, faltas laterales y libres cerca del área, donde los rojillos podrían decidir el partido. La ausencia de Copete y la necesidad de Corberán de organizar una defensa sólida añaden un plus de dramatismo y expectativa a un choque que Mestalla afronta como cita clave en la lucha por la salvación.