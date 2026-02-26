Víctor júnior: la zurda salvadora del Valencia CF Mestalla

Víctor júnior, hijo del exjugador Víctor Fernández, llegó al Valencia CF Mestalla este verano procedente del Levante UD. A sus 18 años, el zurdo está causando sensación a las órdenes de Miguel Ángel Angulo. El pasado domingo, el mediapunta anotó su octavo gol en la competición de liga del Grupo 3 de Segunda RFEF, un tanto con el que los valencianistas se llevaron un punto del feudo del Reus, uno de los rivales de la parte alta y aspirante al ascenso a Primera Federación. El club mantiene una opción de compra hasta finales de mayo para poder quedárselo en propiedad, cuyo precio ronda los 100 000 euros.

Hasta la fecha, el de Víctor Fernández jr. está siendo un fichaje de lo más fructífero. Desde su aterrizaje en el filial blanquinegro, el vallisoletano se ha erigido en una pieza determinante en términos ofensivos, y en futbolista clave para Angulo. Ha jugado 24 partidos y 1556 minutos en la Segunda RFEF, tiempo en el que ha hecho ocho goles -más uno en competición internacional- y repartido una asistencia. De hecho, se ha colocado en el top 5 de goleadores del grupo: Juame Tovar (15 goles, Baleares), Carlos Segura (13 goles, Castellón B), Marcos Mendes (10, Sant Andreu), Raúl Caballero (9, Torrent) y con ocho, como Víctor, Alexis García (Sant Andreu), Temenuzhkov (Basrbastro), Letono (Espanyol B), Óscar Ureña (Barça B) y Ricardo Vaz (Reus). Entre todos ellos, el zurdo del Valencia es ampliamente el más joven y el único menor de 20 años.

Goles decisivos para dar tranquilidad en la tabla

Aparte del gol al Leicester sub-21 en la Premier League International Cup, los goles en la liga del Víctor jr. han sido decisivos para que el filial se mantenga en la actualidad fuera de las posiciones de descenso. El rédito de sus ocho tantos se traduce hasta en nueve puntos. Estos son los partidos de Segunda Federación en los que el mediapunta, capaz de romper por ambas bandas, ha visto portería: en las victorias ante Olot (3-2, dos goles) y Torrent (2-1), en los empates con Castellón B (3-3), Andratx (2-2), Barça Atlètic (1-1) y Reus (1-1), además de en la derrota de la primera vuelta con el Reus (1-3). Su asistencia, ante el Poblense (2-2) también ayudó a amarrar un punto.

En la actualidad, el filial, decimotercero, jugaría la promoción de descenso, si bien, la renta con el primero de los que bajarían directos a Tercera, el Atlètic Lleida, es de seis puntos. Los rivales más inmediatos para poder escapar de la promoción son Castellón B, Ibiza y Olot, que tienen 31 puntos, dos más que los de Angulo. Este sábado, a las 16:00 horas, el Barça B, quinto, visita el Antonio Puchades.

Decisión tomada por los técnicos, falta comunicarla al Levante

En una temporada en la que ningún jugador de la Academia VCF ha podido debutar en Primera, Víctor es uno de los que opositan a poder conseguirlo. El rendimiento del zurdo precoz ha convencido a los técnicos de la Academia y la decisión deportiva es hacerse con él en propiedad. No obstante, hasta el momento, en el Levante UD no han recibido la comunicación de que se ejercerá la opción de compra de 100 000 euros. Con los levantinistas su contrato expira en junio de 2028.