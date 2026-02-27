Comunicado oficial de Osasuna antes de Mestalla

El Club Atlético Osasuna ha emitido un comunicado oficial a pocas horas de su visita a Mestalla para el partido contra el Valencia CF. El club rojillo ha anunciado este viernes su decisión de personarse en la causa judicial que se abrirá a raíz de los incidentes ocurridos el pasado sábado 21 de febrero al término del encuentro liguero contra el Real Madrid.

Comunicado oficial sobre los incidentes del pasado sábado en El Sadar

El Club Atlético Osasuna ha tomado la decisión de personarse en la causa judicial que se abrirá a raíz de los incidentes ocurridos al término del encuentro ante el Real Madrid el pasado sábado. La entidad considera que personarse en la causa es la única forma de garantizar la defensa de los derechos de sus socios y socias. La entidad desea dejar claro que no ampara ningún insulto, agresión o comportamiento violento y que actuará con contundencia ante ello, pero igualmente actuará en defensa de los derechos de sus socios y aficionados si es que en algún momento se han podido vulnerar.

En este sentido, la entidad, dentro de la investigación interna que está llevando a cabo, ha solicitado el visionado de las cámaras instaladas en el estadio de El Sadar, ya que considera que son fundamentales para reconstruir adecuadamente los hechos y determinar si existen o no responsabilidades. Osasuna solo dispone de imágenes de cámaras de vigilancia de las instalaciones, pero no tiene acceso a aquellas cámaras instaladas tanto en pasillos, vomitorios como en la propia grada, que son responsabilidad de Policía Nacional. El club ha visto denegada de momento su solicitud de acceder a esas imágenes, que son cruciales para determinar cómo reaccionaron todos los actores involucrados en las desproporcionadas escenas que se vivieron tras el encuentro, por lo que solicitará ser parte del proceso judicial como acusación particular en defensa de sus derechos y los de sus socios.

Lo que sucedió

Después del partido en el estadio El Sadar de Pamplona entre Osasuna y el Real Madrid, que ganó el conjunto navarro 2-1, se produjeron altercados al concluir el encuentro.

La Policía intervino y cargó dentro del estadio tras el pitido final debido a altercados con algunos aficionados. Dos personas fueron detenidas por su implicación en los incidentes. Se registraron varias heridas, entre ellas dos aficionados y dos agentes de policía con lesiones leves.

Según las informaciones recogidas por fuentes deportivas y judiciales, el origen fue un objeto arrojado al campo durante el partido, que no causó daños graves, pero sí que propició tensión entre algunos asistentes y el personal de seguridad.

Tras la finalización del encuentro, al intentar identificar y detener al presunto autor del lanzamiento, surgieron enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y varios asistentes que se encontraban en el graderío sur.