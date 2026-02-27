Diego Alegre: "Gracias a David Villa pude cobrar en el Sporting de Gijón"

El exfutbolista Diego Alegre repasó su trayectoria en el programa deportivo La Banda de la televisión autonómica valenciana, en la entrevista inicial a cargo del presentador del espacio, Dani Meroño. Los recuerdos de su etapa en el filial del Valencia CF y nombres propios como los de David Villa y Diego Costa, con los que coincidió posteriormente en el Sporting de Gijón y el Albacete, respectivamente, marcaron las palabras del lateral derecho antes de que el programa de 'À Punt' diese paso a la habitual tertulia con la actualidad valencianista, anoche con el director de SUPER, Pablo Leiva, entre los invitados.

Tras su paso por la cantera del Valencia y el Sporting de Gijón, el valenciano Alegre completó su carrera en Murcia (2005/06), Albacete (2006-2009), Conquense (2010) y Ontinyent (2010-2013), club este último en el que terminó por colgar las botas.

Ahora, con 43 años, trabaja como consultor informático y recuerda con emoción sus años en la cantera del Valencia CF y de formación en general. "Desde los 15 años tuve la fortuna de ir con las inferiores de la selección española, compartiendo generación y momentos con futbolistas como Víctor Valdés, Riera, Reina o Parri… aquello fue espectacular", afirmó.

En el Valencia coincidió con uno de los momentos más brillantes del club che en su historia, que a comienzos de los 2000 conquistó dos Ligas y competía en Europa con figuras como Ayala o Anglomá en la defensa. Diego Alegre incluso recibió la llamada de Rafa Benítez para participar en un amistoso con el primer equipo. "Que te llamara Benítez y compartir vestuario con tus ídolos era una ilusión tremenda. El nivel era altísimo", reconoció, y aseguró que la 'espinita' que le queda es no haber podido hacer carrera en aquel gran conjunto.

Alegre también evocó su etapa en el filial valencianista, donde coincidió con futbolistas como David Navarro, Miguel Albiol o Pablo Redondo. "Fueron dos años estupendos. Ascendimos a Segunda B, ganábamos, disfrutábamos… había un ambiente increíble", explicó. Un vestuario que, según sus palabras, combinaba talento y compañerismo para, por ejemplo, lograr el ascenso de Tercera a Segunda B a las órdenes de César Ferrando.

Diego Alegre, invitado del jueves en el programa de 'À Punt' La Banda / À Punt

El Sporting, Villa y una venta que salvó al vestuario

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó al hablar de su etapa en el Sporting, donde coincidió con un joven David Villa antes de su explosión definitiva. "El año que yo llegué ya se había afianzado marcando goles. Dependíamos mucho de su inspiración", confesó el lateral deercho en el pasado.

La situación económica del club asturiano era crítica: "Estuvimos seis meses sin cobrar. Si no se vendía al mayor activo, que era él, el club se iba a ley concursal y el resto no cobrábamos". La venta de Villa al Real Zaragoza, por tres millones de euros, fue, según Alegre, una tabla de salvación. "Gracias a él pudimos cobrar en el Sporting".

Aquel traspaso permitió al club gijonés aliviar su situación financiera. Después, la carrera del delantero fue meteórica: del Zaragoza dio el salto al Valencia CF, que lo fichó por 12 millones más IVA y años más tarde lo vendió por 40 al FC Barcelona tras la conquista de la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. "Lo que ha hecho David no lo pensaba nadie, aunque tenía muchos mimbres futbolísticos", añadió, subrayando la dimensión histórica de un futbolista que ha acabado siendo referencia del fútbol español.

Noticias relacionadas

A otro de los grandes jugadores con los que compartió vestuario lo conoció en el Albacete, allí llegaría cedido un jovencísimo Diego Costa. "Tres años buenos tuve en Albacete, coincidiendo con Diego Costa... ¿que si ya era un personaje? Sí, mucho más de lo que sería después. Era esea clase de jugadores, como Villa, que ves dierente, cualquier balón que le enviabas lo hacía bueno", indicó sobre el punta hispanobrasileño.