Pep Claramunt: corazón y memoria del Valencia CF
El capitán del Valencia en los años 70 visita una residencia por iniciativa propia para hacer feliz a un mayor valencianista
Esta semana, aparte del galardón de la Tertulia Torina, la leyenda del club y la Selección ha recibido el premio honorífico de su Puçol natal
Pep Claramunt, una de las leyendas más significativas de la historia del Valencia CF, está siendo figura protagonista en este 2026. Dentro del 'Año Claramunt', son numerosos los actos en los que el gran centrocampista del murciélago entre los años 60 y 70 está siendo agasajado tanto por el club como por distintas instituciones locales y provinciales. Por ejemplo, esta semana ha sido galardonado con el premio honorífico de l'Ajuntament de su Puçol natal "a toda una vida dedicada al deporte".
No obstante, si algo distingue a Claramunt es su cercanía para acercarse al aficionado, a la sociedad en general, sin necesidad de cámaras de por medio. El pasado fin de semana, todo un clásico del valencianismo y de la Ciutat Esportiva de Paterna, el 'Papi', le puso en conocimiento de la existencia de un amigo, octogenario valencianista, mora en la residencia para mayores 'Savia' de Llíria, y Pep decidió visitarlo y compartir memorias y conversaciones sobre el Valencia a su lado.
Trabajador en el pasado en la familiar cafetería 'Barrachina', por la que desfilaban jugadores y directivos del club décadas atrás, el residente recordó peripecias con varios de ellos. Al lado de Claramunt, junto al 'Papi' rememoraron los mejores momentos de aquel Valencia campeón de Copa el 1967 y de Liga en 1971. Y lo hicieron en una sala decorada especialmente con motivos valencianistas en la residencia. Dos horas de memoria y corazón valencianistas, y en la que hubo el regalo especial de una tarjeta del Claramunt jugador.
Claramunt recibe el premio honorífico de l’Ajuntament de Puçol por su legendaria trayectoria
Por otra parte, esta semana, Claramunt ha sido galardonada con el premio honorífico de l’Ajuntament de Puçol en reconocimiento a toda una vida dedicada al deporte. Un acto, enmarcado en el ‘Año Claramunt’, que contó también con la presencia de nuestro embajador, Miguel Tendillo.
Al evento también han asistido Fernando Giner -presidente de la AFVCF-, y los exjugadores José Manuel Sempere y Antonio Payá, además de Paz Carceller, alcaldesa de Puçol y de Pepa Deogracia, concejala de Deportes.
Pepe Claramunt ha sido uno de los jugadores más importantes en la historia del Valencia CF. Valenciano, capitán, internacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante 12 temporadas la camiseta valencianista con la que compitió durante casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la espectacular Liga de la temporada 1970/71.
A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó cuatro goles.
Asimismo, la Tertulia Torino entregó esta semana el galardón de esta entidad al legendario exjugador del Valencia, que el 10 de julio cumplirá 80 años.
