La plaga de lesiones del Valencia CF solo la supera el Sevilla FC

La enfermería, prácticamente, nunca vacía, es uno de los componentes que esta temporada está jugando en contra del Valencia CF. José Copete, que será operado a inicios de semana del menisco y se perderá lo que queda de curso, es la última de un serial que incluye, entre otras lesiones, los dolores en la rodilla de Lucas Beltrán. El mediapunta argentino se perdió el derbi contra el Villarreal CF, y probablemente, también el choque ante Osasuna del domingo.

Como informó SUPER el miércoles noche, hasta 17 jugadores de la plantilla se han perdido al menos una convocatoria por razones físicas. En total, se contabilizan ocho lesiones musculares, seis de rodilla, una del tendón de Aquiles y dos ausencias por gripe y gastroenteritis. De todas estas lesiones, 14 han apartado a otros tantos futbolistas del equipo durante varias o, incluso, bastante más tiempo. Aparte de Copete, Mouctar Diakhaby y Dimitri Foulquier tampoco pueden ser utilizados por el entrenador hasta la campaña 2026/27.

El debate sobre las decisiones médicas, la gestión de cargas, así como del mantenimiento en el cargo del jefe de los galenos, Pedro López Mateu, ha regresado de nuevo con fuerza al entorno. De hecho, esta no es la primera temporada en la que el equipo sufre una plaga de lesiones y recaídas.

Los números no engañan

Los números no admiten discusión. En lo que va de curso, más del 50 % de la plantilla ha estado lesionado. De ese total, 11 han sido dolencias de gravedad, con un periodo mínimo de tres semanas alejados de los terrenos de juego. Como señala 'Tribuna Deportiva', únicamente el Sevilla FC, de entre los que no tienen carga adicional por competiciones europeas, ha tenido un número superior de lesiones relevantes con 17. Según este medio, el Valencia iguala en términos de percances de importancia con el RCD Mallorca, club ahora en plaza de descenso a Segunda.

El impacto en la competición ha sido constante. Tras 25 jornadas disputadas, el Valencia solo ha logrado completar cinco partidos sin ningún lesionado en plantilla. Traducido a porcentaje, el equipo ha tenido bajas en el 80 % de los encuentros de LaLiga. Una circunstancia que condiciona alineaciones, rotaciones y planificación deportiva.

Llama especialmente la atención que otros equipos con un calendario más exigente hayan sufrido menos lesiones de relevancia. Por ejemplo, ese sería el caso del Celta de Vigo (8) o del Rayo Vallecano (7), en Europa y Conference League, respectivamente, ambos con cifras inferiores, pese a esa carga competitiva mayor.

Diakhaby, más semanas de baja

En el plano individual, el caso más significativo es el de Mouctar Diakhaby, que ha superado la decena de jornadas de ausencia. También Thierry Rendall y Julen Aguirrezabala han estado siete partidos fuera de combate cada uno. Por su parte, Dimitri Foulquier y Largie Ramazani han encadenado hasta seis encuentros de baja, frenando su continuidad en el equipo.

Noticias relacionadas

La operación de Copete no hace más que reforzar una sensación instalada en Mestalla: la acumulación de lesiones ha dejado de ser un episodio puntual para convertirse en un problema estructural. Con más de media plantilla afectada y una incidencia constante jornada tras jornada.