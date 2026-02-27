Miguel Ángel Corona y Rafa Benítez, con los ojos puestos en el Real Betis

El conjunto verdiblanco ha alcanzado esta fase tras una sólida trayectoria europea. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini mostró regularidad en la fase de grupos y supo gestionar los momentos clave en la ronda anterior, combinando la experiencia continental de su plantilla con el crecimiento competitivo que viene exhibiendo en las últimas temporadas. Con un bloque reconocible, equilibrio entre líneas y una propuesta ofensiva ambiciosa, el Betis se ha consolidado como uno de los proyectos más estables del fútbol español en competiciones UEFA.

Por su parte, el Panathinaikos ha protagonizado un recorrido de menos a más. El histórico club ateniense superó una exigente fase previa y logró clasificarse gracias a su fortaleza como local y a su capacidad para competir en escenarios de alta presión. El equipo griego ha recuperado protagonismo en Europa apoyado en una mezcla de experiencia internacional y talento emergente. Además, en la ronda del KO fue capaz de superar al Viktoria Plzen en una eliminatoria por penaltis complicada en todos los sentidos.

En el apartado institucional y técnico, el Panathinaikos cuenta con acento exvalencianista. Miguel Ángel Corona ejerce como director deportivo y Rafael Benítez es el actual entrenador del conjunto heleno, ambos con pasado en el Valencia CF, lo que añade un componente adicional de conocimiento del fútbol español a la eliminatoria.

Sobre el papel, el Betis parte como uno de los grandes favoritos para levantar el título de la Europa League esta temporada. Su profundidad de plantilla, la experiencia acumulada en los últimos cursos y el rendimiento competitivo mostrado hasta ahora lo sitúan en el grupo de aspirantes firmes al trofeo.

Sin embargo, el Panathinaikos no será un rival sencillo. En sus filas destacan nombres conocidos en el panorama internacional como Tasos Bakasetas, Renato Sanches, Davide Calabria, Sverrir Ingason, Alban Lafont y Facundo Pellistri, entre otros. Futbolistas con experiencia en grandes ligas y competiciones europeas que pueden marcar diferencias en una eliminatoria a doble partido.

Así, la próxima ronda enfrentará la solidez y ambición del Betis con la tradición y el talento del Panathinaikos, en un duelo que promete emoción y que puede convertirse en uno de los más atractivos del cuadro de la Europa League.