Renzo Saravia es inscrito en LaLiga mientras Diego López y Thierry se suman ante Osasuna

A sus 32 años y tras prácticamente dos meses parado, Renzo Saravia ha comenzado a ejercitarse este viernes con sus compañeros en Paterna en algunos ejercicios. El lateral derecho argentino ha sido fichado como recambio de urgencia tras la lesión de Foulquier y se espera que pueda competir con Thierry Rendall por el puesto a corto plazo. El luso, por su parte, ha completado la sesión con el grupo. También Diego López.

Carlos Corberán recupera para el importantísimo duelo contra Osasuna dos piezas más que necesarias para la rotación. El asturiano ofrecerá una alternativa para la zona de ataque, sobre todo en ausencia de Lucas Beltrán, que poco ha podido ejercitarse esta semana. Por su parte, se espera que Thierry sea titular para que Unai Núñez pueda regresar al puesto de central en un duelo de alturas con Budimir y dejar la velocidad para el luso, que se las tendría que ver con Víctor Muñoz o Raúl Moro.

Thierry Rendall, con la camiseta del Valencia / Valencia CF

Saravia, inscrito en LaLiga

No se espera que Renzo Saravia pueda entrar en una convocatoria hasta dentro de un par de semanas, pero Corberán ya está pudiendo hacer trabajo táctico con él junto al grupo. En cualquier caso, este mismo viernes el argentino ha sido inscrito por el Valencia CF en LaLiga. Portará el dorsal 20 de Dimitri Foulquier.

