El sorprendente dato que mantiene al Valencia vivo en la Liga

El fútbol es letal en las áreas, la zona donde los equipos mueren o viven. La eficacia cerca de las porterías marca la diferencia en el deporte rey. La fragilidad del equipo de Carlos Corberán en defensa es una de las motivaciones que lo mantienen en la parte baja de la clasificación con solo dos puntos de renta sobre el descenso. No obstante, si el Valencia CF apenas fluye en ataque, si sus oportunidades son pocas y en defensa únicamente el Levante UD, el Mallorca y el Girona han encajado más goles, ¿qué es lo que hace que el conjunto blanquinegro no esté en los puestos rojos? Entre las razones principales, una extraña cuestión de puntería.

¿Por qué el Valencia CF no está en descenso?

En la retina de los aficionados del Valencia CF todavía está la clara oportunidad fallada por Arnaut Danjuma el pasado fin de semana en el derbi de la Cerámica. Un mano a mano con el portero Luiz Júnior mal ejecutado y detenido por el portero cuando el neerlandés lo tenía todo a favor para haber igualado el duelo en Vila-real. Tan real como eso es que el equipo de Corberán apenas dispuso de más ocasiones evidentes de gol.

Los valencianistas, con 189 remates totales y una media de 7,6 remates por partido, son el quinto conjunto que menos dispara de la competición. La cifra aún es más sonrojante si se trata de remates a portería. Ahí, en ese terreno, únicamente el Getafe (68) ve menos puerta que los 72 intentos en busca del gol dirigidos por parte del Valencia.

Un análisis de las 25 jornadas de Liga demuestra las carencias en la producción ofensiva del Valencia, pero lo cierto es que cuando consigue llegar y pisar área, la eficacia aumenta considerablemente. El 88 % de los goles (26 convertidos) han sido materializados en el interior del área, y han dado la misma cantidad de puntos repartidos en seis victorias y ocho empates. De los 72 chuts a puerta del Valencia, el 36 % han terminado dentro de las redes. Tan solo el Villarreal CF, con el 42 % en sus 113 remates a portería, cuenta con un porcentaje de eficacia más elevado. De hecho, el Barcelona iguala ese 36 % de los valencianistas y el rival del domingo, Osasuna, se aproxima con el 35 %.

Comparativa: Eficiencia en las Áreas y Defensa

¿Qué es lo que diferencia a Valencia de Osasuna? ¿Por qué los 'rojillos' a falta de 13 jornadas tienen opciones de clasificación para Europa? Porque los de Alessio Lisci son igualmente eficaces en su propia área. La tasa de goles recibidos, en 121 disparos a la portería de Sergio Herrera, disminuye al 24 % con solo 29 goles. Los de Mestalla han encajado diez dianas más, 39, y el porcentaje es idéntico al que tienen en ataque, del 36 %. Hablando de goles encajados, uno de los peores de la Liga. Solo superado por el del Girona (38 %). Los blanquinegros son uno de los seis equipos más goleados de la Liga: Levante (44), Mallorca (41), Girona (40), Oviedo (39), Valencia (39) y Sevilla (39).

Los datos de eficacia en las áreas reflejados por el especialista Juanma Muñoz / J. Muñoz

El problema de contundencia en defensa se refleja a la hora de conceder remates cómodos, ya que, a la hora de remates totales encajados, los números no son tan alarmantes, se agravan con la cantidad de disparos que ven puerta y acaban dentro de la meta de Julen Agirrezabala o Dimitrievski. La eficacia en ambas áreas, según los datos registrados por el especialista en datos Juanma Muñoz, hacen que Osasuna, Villarreal y Barcelona compartan el mejor diferencial (0,11). El Valencia, en cuestión de eficacia, se halla en zona media, debido a la permisividad en defensa.

Por lo que respecta al ataque, salta a la vista lo poco que rematan los de Corberán. Sin ir más lejos, tan solo dos jugadores alcanzan la decena de remates entre palos: Arnaut Danjuma (13) y Hugo Duro (10). En Osasuna, por ejemplo, su delantero centro, Ante Budimir, dobla a Danjuma.

Los jugadores más eficaces en ataque del Valencia, con al menos cinco tiros totales, son los siguientes: Hugo Duro (27 %), autor de siete dianas, Ramazani (20 %), apoyado con dos penaltis en sus tres goles en la Liga, Santamaría (17 %), con aquellos dos goles al Athletic en sus únicos remates a puerta del curso, Diego López (14 %), que ha hecho tres goles con apenas cinco chuts a puerta, Sadiq (10 %), quien ha traído aire fresco a la generación ofensiva, y Danjuma (9,3 %), incapaz de marcar desde finales de septiembre al Real Oviedo.