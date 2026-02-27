Este es el sorprendente trabajo del exvalencianista Jérémy Mathieu
El francés salió del Valencia al Barça por 20 millones el mismo verano que Bernat al Bayern por 10, dejando libre el camino para el inicio de la 'era Gayà'
Jérémy Mathieu siempre fue un tipo peculiar. El francés brilló en España gracias a su paso por el Valencia CF y posterior fichaje por el FC Barcelona. Salido de la cantera del Sochaux, fichó joven por el Toulouse, de donde lo reclutó el club de Mestalla. Cinco años después, dejó 20 millones en tesorería y salió del equipo a la vez que Juan Bernat (al Bayern), dejando el carril zurdo en manos de José Luis Gayà.
Una vez terminado su contrato con el Barça, fichó por el Sporting de Lisboa y terminó su carrera en el Luynes francés, no sin antes pasarse un año sabático. A finales de 2023 decidió colgar las botas y ahora, con 41 años, su vida habría cambiado por completo. No sabemos si ha dejado de fumar o lo hace con más insistencia, pero una foto está recorriendo las redes sociales.
Mathieu, metido a dependiente
En ella aparece Mathieu vestido como empleado de una tienda de ropa de una conocida cadena. De hecho, Actu Foot informa que el exfutbolista lo habría hecho como elección propia y por trabajar una temporada en el negocio de un excompañero. Lo dicho, el exjugador del Valencia CF siempre fue todo un personaje.
En cualquier caso, todo apunta a que hay una cuestión tanto económica como legal por medio. El tiempo dirá.
