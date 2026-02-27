Pablo Mollá, otro portero del futuro para el Valencia CF

La historia del Valencia CF con grandes porteros viene desde los inicios del club. Aunque en los últimos tiempos el molde de Paterna parece más enfocado al puesto de lateral izquierdo o incluso de central, están siendo muchos los guardametas que destacan a edad temprana. Sin ir más lejos, en estos momentos son varios los que triunfan en LaLiga y que han pasado por la Academia en algún momento.

Aarón Escandell (Oviedo), Antonio Sivera (Alavés) o Paulo Gazzaniga (Girona) son habituales esta temporada 25/26, pero se espera que pronto sean otros quienes ocupen los marcos de Primera. En estos momentos la portería valencianista está protegida por Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero, pero habrá cambios de cara a las próximas temporadas.

Mientras que Vicent Abril (21 años) y Raúl Jiménez (20) se disputan la portería del Valencia Mestalla, otro joven prometedor aprieta desde abajo y esperará su ocasión para dar el salto al segundo equipo blanquinegro desde el juvenil. Se trata de Pablo Mollá, de sólo 17 años y convocado por la selección española sub-18 para los próximos partidos.

Quemando etapas en la Academia

Renovado el pasado mes de noviembre, Mollá ha ido quemando etapas en las diferentes divisiones de la Academia, siendo importante en todas las categorías. Este curso está siendo titular habitual en el Juvenil, entrando en alguna convocatoria del Mestalla cuando falta uno de los dos 'mayores'. Las intenciones del club pasan porque la temporada que viene sea el dueño de la portería del filial en caso de confirmarse las salidas tanto de Abril como de Jiménez.