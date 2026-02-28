"El Valencia CF tiene menos puntos de los que merece"

No ha sido un inicio ni mucho menos sencillo en Osasuna, pero Alessio Lisci disfruta ahora de su mejor momento desde que firmó por el conjunto rojillo. En El Sadar las dudas se han transformado en certezas desde que arrancó el 2026, y puede presumir de ser uno de los equipos de moda en Primera División, habiéndose alejado de la zona peligrosa de la tabla y despertando el sueño de los puestos europeos, que no están ni mucho menos lejos.

Con la flechita hacia arriba, como se suele decir de los equipos en buen estado de forma, llega Osasuna a Mestalla para medirse a un Valencia cuya realidad es totalmente opuesta: hundido en la tabla, incapaz de remontar el vuelo y con la soga del descenso que no deja de apretar.

Y a pesar de las sensaciones y los resultados, Alessio no e fía, o al menos eso ha dejado claro en la rueda de prensa previa al Valencia-Osasuna de este domingo. El italiano ha elogiado a Carlos Corberán y ha dejado claro que su equipo merece más puntos de los que registra: "tienen una muy buena plantilla y muy buen entrenador, con menos puntos de los que se merecen; en la primera vuelta se han merecido muchos más puntos". "Cuando los ves jugar se nota que tienen muchos automatismos y que tiene claro qué deben hacer. Mestalla es una afición que al final del año te suma puntos".

El poder de Mestalla

De esa manera ha justificado que la siuación clasificatoria del Valencia es "engañosa". El técnico de Osasuna también ha destacado la dificultad que supone jugar en un estadio como Mestalla y señala que deberán "igualar la necesidad de puntos del Valencia".

El estado de forma de Osasuna

Sobre el regreso de Boyomo, ha dicho que "está para ayudar al equipo", mientras que ha tildado de "baja importante" la de Aimar por amarillas, asegurando que "el equipo está bien" y tiene "varias soluciones para hacer un buen partido".

El delantero croata de Osasuna celebra el tanto con que los 'rojillos' ganaron en la jornada 2 al Valencia en El Sadar / LaLiga

También ha celebrado el estado de forma de Osasuna, restando importancia a la última jornada: "Estamos con confianza, pero hay que olvidar al Real Madrid. Al final son tres puntos y no son seis, este fin de semana son tres puntos, tenemos que ser fríos".

Sobre la semana posterior al 2-1 ante los blancos, ha apuntado que "se ha notado" que han "hecho algo diferente". "Los últimos años Osasuna siempre ha estado en esas posiciones. Sin embargo, la victoria ante el Madrid no se había vivido", ha agregado

Noticias relacionadas

Al ser preguntado por Europa, ha puesto de relieve que mira "hacia abajo". "Con los puntos que tenemos, al 99% no nos salvamos. Cuando tengamos puntos para salvarnos, miraremos", concluyó.