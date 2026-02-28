Ya se conoce el árbitro para el Valencia CF – CA Osasuna

La Real Federación Española de Fútbol ha hecho oficial la designación arbitral para la jornada 26 de Primera División de España. El Valencia CF recibirá al CA Osasuna en Mestalla con el arbitraje de Adrián Cordero Vega, asistido desde el VAR por Raúl Martín González, en un duelo clave por la permanencia.

El conjunto dirigido por Carlos Corberán afronta una auténtica prueba de fuego para alejarse de los puestos bajos de la clasificación y aprovechar el tropiezo del Deportivo Alavés, que cayó este viernes en el Ciutat de València. La tensión competitiva es máxima y el foco, una vez más, se sitúa también en el colegiado.

Un precedente que aún escuece en Mestalla

La designación de Adrián Cordero Vega no ha pasado desapercibida en el entorno valencianista. El árbitro cántabro ya sabe lo que es dirigir partidos de alta tensión al Valencia, y uno de sus antecedentes más recordados se remonta a la jornada 16 de la temporada 2020/21.

Aquel encuentro, disputado en el estadio de Los Cármenes, terminó con derrota valencianista por 2-1 y con dos expulsiones que marcaron el desarrollo del choque. El equipo entonces dirigido por Javi Gracia acabó con nueve futbolistas tras las rojas a Gonçalo Guedes y Jason Remeseiro.

Jason vio la segunda amarilla tras un lance con Domingos Duarte, mientras que Guedes fue expulsado con roja directa por protestar una falta no señalada. Aquella actuación generó una fuerte polémica y dejó un poso de desconfianza en parte de la afición valencianista.

Los números de Cordero Vega con el Valencia CF

Más allá de aquel episodio concreto, los datos globales de Cordero Vega arbitrando al Valencia presentan luces y sombras. Según los datos recopilados por Ciberche.net, el colegiado ha arbitrado al Valencia CF en nueve encuentros oficiales, con un balance global de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

El porcentaje de triunfos alcanza el 44,44 %, con un 33,33 % de empates y un 22,22 % de derrotas. En términos goleadores, el Valencia ha anotado 14 tantos y ha encajado 9 bajo su arbitraje, con un diferencial equilibrado.

El rendimiento mejora notablemente en Mestalla: tres partidos como local, tres victorias y pleno del 100 % de efectividad, con siete goles a favor y solo uno en contra. En cambio, como visitante el balance baja considerablemente, con una sola victoria en seis desplazamientos y un diferencial negativo.