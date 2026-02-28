Cambios en la convocatoria de Lisci para el Valencia CF - CA Osasuna

Alessio Lisci ya tiene lista de jugadores para Mestalla. El Club Atlético Osasuna ha citado a 21 futbolistas para visitar al Valencia CF mañana, domingo 1 de marzo, a partir de las 16:15 horas en Mestalla.

Alessio Lisci ha comunicado la lista de convocados tras el último entrenamiento a puerta abierta previo al partido. Enzo Boyomo regresa a la citación. Son baja para el encuentro Aimar, por acumulación de tarjetas, e Iker Benito, quien prosigue con la recuperación de su lesión de rodilla.

Convocatoria

Porteros: S. Herrera y Aitor Fdez.

Defensas: Juan Cruz, Herrando, V. Rosier, Javi Galán, Boyomo, Abel Bretones, Catena y Arguibide.

Centrocampistas: Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Moi Gómez y A. Osambela.

Delanteros: Raúl, Kike Barja, Budimir, Moro y Víctor M. V.

El factor Lisci

Con la llegada de Alessio Lisci (40 años) a Osasuna, Braulio Vázquez se hacía con uno de los jóvenes técnicos más prometedores de Europa. Dejó un buen trabajo en el descendido Levante UD y casi logra ascender al Mirandés. Su tipo de juego no era el clásico de los rojillos en los últimos años con Vicente Moreno, Jagoba Arrasate o Diego Martínez. Menos aún tenía que ver con el de Joaquín Caparrós o Enrique Martín Monreal. Eso sí, coincide con todos ellos en esa inercia natural de Osasuna de no buscar la posesión de la pelota (44,5% de media) y tratar de buscar cerrar en defensa, centrar al área, buscar el balón parado y amortizar al máximo los goles anotados.