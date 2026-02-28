Cara y cruz de Corberán para el Valencia CF - CA Osasuna

El Valencia CF se ha ejercitado este sábado en la ciudad deportiva de Paterna de cara al partido con tintes de final de este domingo contra Osasuna en Mestalla. Cara y cruz para Carlos Corberán. Diego López confirmó su recuperación, pero Lucas Beltrán no pudo obrar el milagro.

El argentino no se ha recuperado a tiempo de sus problemas físicos que ya le impidieron jugar contra el Levante y no ha saltado a entrenar en la última sesión previa al partido. A pesar de sus esfuerzos, Lucas está descartado. La buena noticia ha sido Diego López. El asturiano, con un vendaje especial en la rodilla toda la semana, ha aguntado el entrenamiento y estará en la lista de convocados a disposición del entrenador.

Renzo sigue con plan especial

El último fichaje del Valencia CF Renzo Sarabia todavía sigue su plan físico especial y no está al cien por cien para competir. La última palabra para saber si entra al menos en la convocatoria la tiene Corberán.

Julen Agirrezabala también continúa su proceso de puesta a punto. El vasco, recuperado de su lesión, necesitará al menos una semana más para coger ritmo. Tal y como publicó SUPER, Stole Dimitrievski será el portero contra Osasuna. El debate de la portería se aplaza una semana hasta el encuentro frente al Alavés.