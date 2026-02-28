Corberán explica el 'caso Raba' con Ramazani, Cömert y Dimitrievski

El Valencia CF se prepara para su duelo frente a CA Osasuna en la jornada 26 de LaLiga, un partido que se antoja clave para las aspiraciones del equipo en la competición. En este contexto, el entrenador Carlos Corberán ha ofrecido declaraciones sobre la situación de la plantilla, haciendo especial hincapié en la figura de Dani Raba, quien pese a no ser titular habitual ha demostrado un compromiso constante y una profesionalidad intachable que el técnico no dudó en destacar públicamente. La paciencia de Raba y su disposición para aportar al equipo cuando se le requiera se han convertido en un ejemplo dentro del vestuario, mostrando que su papel va más allá de los minutos jugados, y que su actitud puede marcar la diferencia en momentos decisivos de la temporada.

Raba, profesionalidad y compromiso pese a no jugar

Durante la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva de Paterna, Corberán subrayó la actitud ejemplar de Raba y su constante preparación, tanto física como mental, para estar listo cuando el equipo lo necesite: “Lo primero que tengo que decir es que es un grandísimo futbolista y un gran profesional. Lo que está haciendo es trabajar cada día a la espera de que cuando llegue el momento se pueda aprovechar”.

El técnico comparó la situación de Raba con la de otros jugadores que también han esperado su oportunidad en el equipo, como Cömert, Ramazani o Dimitrievski, dejando claro que la paciencia y la entrega son valores esenciales en el Valencia CF. "Cuando uno no juega tiene que prepararse y saber esperar su momento. Eso es lo que Dani está haciendo para aprovechar el momento al igual que Ramazani, Cömert, Dimitrievski…" Esta declaración refuerza la idea de que Raba, aunque no figure siempre en el once titular, se ha ganado la confianza del cuerpo técnico gracias a su constancia y disciplina, lo que podría abrirle la puerta a minutos decisivos en las próximas jornadas.

El incidente en El Sadar y la reacción de Raba

Uno de los episodios más recordados de la temporada se produjo en la jornada dos, durante el enfrentamiento de ida contra Osasuna en El Sadar, cuando José Luís Gayà recibió una tarjeta roja a mediados de la primera mitad tras una pérdida que obligó al cuerpo técnico a realizar cambios tácticos inmediatos. En esa ocasión, Raba fue uno de los jugadores sacrificados en el once inicial y, según varias imágenes, mostró un gesto de desacuerdo ante la decisión. Sin embargo, Corberán explicó que no hubo mala intención y que su profesionalidad nunca se vio comprometida: “El día de Osasuna no vi ningún gesto de Dani, entiendo que cuando eres sustituido no es agradable, pero creo que nunca percibí ningún tipo de gesto reprochable”.

Buenas sensaciones en pretemporada

A pesar de no ser titular, Raba dejó muy buenas sensaciones desde la pretemporada, destacando por su capacidad de generar juego y participar activamente en las acciones ofensivas del Valencia CF. En un amistoso frente al Olympique de Marsella, anotó un gol que reforzó su protagonismo en el equipo y evidenció su capacidad de definición. Además, en la jornada uno de LaLiga, asistió a Diego López en el empate frente a la Real Sociedad en Mestalla, demostrando que puede ser determinante cuando se le brinda la oportunidad.

Con el Valencia CF inmerso en la lucha por sumar puntos importantes en LaLiga, la paciencia de Dani Raba será fundamental para su futura participación en el equipo. Cada entrenamiento, cada partido desde el banquillo y cada interacción sobre el terreno de juego son oportunidades para demostrar su compromiso y seguir preparándose para un momento que podría ser decisivo.

Corberán, consciente de la importancia de mantener a sus jugadores motivados y preparados, enfatizó que Raba “cada día se prepara para jugar”, subrayando que su esfuerzo constante y su actitud positiva lo convierten en una pieza valiosa dentro del plantel. De cara a las próximas jornadas, el rendimiento y la disposición de Raba podrían ser clave para el Valencia CF, especialmente en partidos donde se requiera profundidad, velocidad por las bandas y un jugador capaz de generar desequilibrio en momentos complicados del partido.