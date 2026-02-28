Derrota del Valencia CF Mestalla contra el Barcelona otra vez con polémica: Roja "muy rigurosa"

El Valencia CF Mestalla ha disputado en la tarde de este sábado 28 de febrero el partido ante el Barça Atlètic correspondiente a la jornada 25 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades en un gran ambiente ha finalizado con derrota por 0-2 en un partido que se definió en los minutos finales y en el que el VCF Mestalla buscó la victoria pese a jugar en inferioridad numérica casi toda la segunda parte.

El duelo de filiales ha mostrado un atractivo enfrentamiento en el que de partido el Barça Atlètic trató de acumular la posesión del esférico y dispuso de varios saques de esquina consecutivos, mientras el VCF Mestalla busca hacer daño a la contra.

Lo intentó el filial en un ataque conducido por Mario Domínguez que tras centro de Marcos Navarro remató de cabeza el mismo delantero granadino, y otra contra tras robo de Rodrigo Gamón que no pudo acabar de definir Víctor JR. El Barça Atlètic tuvo en un lanzamiento por encima del larguero de Xavi Espart como mejor opción ante la portería de Vicent Abril.

El partido se fue equilibrando, y transcurría con ritmo alto, con los dos equipos buscando con rapidez la portería rival, pero sin acabar de encontrar en los dos casos unas ocasiones claras con las defensas imponiéndose a los ataques.

La más clara para el VCF Mestalla llegó en un remate de Rodrigo Gamón, en el corazón del área a centro de Benama desde la izquierda, que acabó en saque de esquina.

En los minutos finales hubo de intervenir nuevamente Vicent Abril para frenar con acierto un mano a mano con Joaquín Delgado, y un minuto después Guillem envió un lanzamiento al travesaño. La tuvo también el VCF Mestalla en un centro envenenado de Rodrigo Gamón que a punto estuvo de introducirse en su propia portería un defensor blaugrana.

SEGUNDA PARTE

En los segundos 45 minutos el VCF Mestalla quiso asumir mayor protagonismo con el balón y Miguel Ángel Angulo dio entrada a Mario Guilabert de inicio. El filial acumuló más posesión y presencia en campo contrario y tuvo en un lanzamiento de rosca de Víctor JR una buena opción para haberse adelantado.

Seguía insistiendo el VCF Mestalla que encontró camino por la banda izquierda en la que Marcos Navarro provocó una falta lateral que Mario Domínguez lanzó sin consecuencias, pero en la continuación y tras centro de Lucas Núñez tuvo el gol en un remate a bote pronto que salió por encima del larguero.

El partido se complicó para el filial poco antes del 60 con una rigurosa expulsión de Lucas Núñez con roja directa que obligó al VCF Mestalla a afrontar la última media hora en inferioridad numérica.

El VCF Mestalla tuvo que adaptarse a esa inferioridad numérica, equilibrando cel entro del campo con la entrada de Aaron Mayol, sin renunciar al ataque y pudo adelantarse primero en un acción por la izquierda en que el centro tenso de Marcos Navarro llegó a Rodrigo Gamón que en posición franca no pudo rematar con comodidad en el área pequeña y posteriormente en otra acción de Guilabert que codujo partiendo desde la izquierda y su lanzamiento lo detuvo Kochen.

El partido no perdió el ritmo y las transiciones se sucedían de forma frenética en un VCF Mestalla que pese a la inferioridad buscaba el gol de la victoria y el Barça Atlètic que tuvo un lanzamiento al poste por parte de Joaquín Delgado. Miguel Ángel Angulo quiso refrescar el equipo con la entrada de Aimar Blázquez y Rubi en unos minutos finales en que los dos conjuntos seguían buscando la portería rival.

El esfuerzo del VCF Mestalla no encontró premio y se vio castigado en los minutos finales con el tanto del FC Barcelona B en una buena acción por la izquierda de Shane Kluivert que acabó rematando de cabeza Delgado para batir a Vicent Abril.

El filial aún buscó el tanto del empate y dispuso de un lanzamiento de Guilabert desde la frontal que nuevamente se encontró con Kochen.

PRÓXIMO PARTIDO

La próxima cita del VCF Mestalla será el domingo 8 de marzo a las 12:00 h en la visita al Girona FC B.