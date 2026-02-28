¿Por qué hay tantas lesiones en el Valencia CF? Corberán responde

El Valencia CF tiene muchos problemas. Uno de ellos es la situación médica del equipo. José Copete, que será intervenido del menisco en breve, se ha convertido esta semana el decimoséptimo jugador de la actual plantilla que se ha perdido, al menos, una convocatoria para un partido oficial por lesión o enfermedad en lo que va de temporada.

Hasta 17 jugadores se han caído de una convocatoria por problemas físicos, 14 de ellos con lesiones que les mermaron durante varias semanas... o bastante más tiempo. Lesiones articulares de rodilla, musculares, en especial, en los isquiotibiales, gripe, gastroenteritis... los futbolistas del Valencia han pasado toda clase de contratiempos. Una temporada más, el jefe de los servicios médicos, Pedro López Mateu, se encuentra expuesto ante una plaga de lesiones que también se dio en cursos pasados. ¿Quién es el resposable de tantas lesiones?

Carlos Corberán ha sido preguntado al respecto en sala de prensa. ¿Por qué hay tantas lesiones en el Valencia CF? El técnico ha respondido de forma extensa. Esta ha sido su explicación: "La pregunta es interesante y requiere una respuesta con cierto detalle. Lo primero de todo las lesiones siempre lastran a los equipos, es algo que tienes que convivir con ello pero es algo muy desagradable. A grosso modo dividiría en lesiones musculares y no, a nivel de lesiones musculares, la media del Valencia de las últimas siete temporadas era de 35 por temporada. Algunos en competición europea y otros no. Este año llevamos siete, una solo en el entrenamiento. A nivel de lesiones musculares, que son las más preventivas, el dato es muy positivo y habla del trabajo físico-médico. Es un rol importante en la preparación física la adaptación del músculo del futbolista. Las que uno más detesta, dentro de las musculares, son las de entrenamiento. En un partido son acciones que debes hacer porque estás compitiendo. Estamos teniendo un gran número de lesiones no musculares algunas traumáticas y otras no". decía.

"Es difícil decir cuáles son evitables, el otro día Copete en una acción, el menisco. Es una mala fortuna de que ese golpe suponga eso o Tárrega que lleva arrastrando un edema en la rodilla de un golpe que recibió contra el Sporting en el partido de Copa. El futbolista del Valencia compite cuando tiene el alta competitiva, el ejemplo es el partido del Levante, que Danjuma su molestia en el psoas, que viene de tres partidos, tratamos de prevenir evitando cualquier carga que aumente el riesgo de lesión. Luego hay casos de tendones, la dureza de un campo hace que este se irrite, que es el caso de Lucas Beltrán. Si se irrita un tendón no puedes evitar eso pero tienes que acompañar el proceso de dolor que tiene el jugador. Es verdad que hemos tenido más acciones accidentales que no se pueden prevenir. El fútbol de élite es exigente, es un deporte de contacto y tenemos que convivir con ello. Me quedo con el dato de haber reducido notablemente ese número de lesiones, ojalá se baje la media de las 35 lesiones, pero es la exigencia del fútbol de élite"