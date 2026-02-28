Se confirma el problemón del Alavés antes de su partido ante el Valencia CF

Está siendo un momento agitado en los banquillos de LaLiga, especialmente y de forma lógica en los equipos de la zona baja. Si esta semana se confirmaba el adiós de Jagoba Arrasate del Mallorca, siendo Martín Demichielis su sustituto, la siguiente salida que estaría cerca de darse está en Mendizorroza.

Desde hace algunos días, el futuro de Eduardo 'el Chacho' Coudet está en el aire. Todo parte desde el otro lado del charco con el adiós de Marcelo Gallardo en River Plate. El conjunto argentino, que quiere reaccionar rápido, contempla una lista de opciones y entre ellas está el todavía entrenador del Alavés Coudet.

Tras varios días de incertidumbre, la espera podría llegar a su fin próximamente, y es que, según informa el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, Coudet ha aceptado firmar por River Plate y su marcha se va a dar en las próximas horas.

El Alavés, colgado

Esta repentina marcha del técnico argentino deja al Alavés colgado en el tramo decisivo de la temporada. Y es que el conjunto babazorro, tras caer este viernes en el Ciutat de Valencia, es decimoquinto en la clasificación, con 27 puntos, únicamente tres más que el Mallorca, que marca los puestos de descenso.

El Alavés inicia ahora un proceso relámpago en el que tiene que encontrar nuevo entrenador y acertar con él de cara a conseguir la permanencia. Los primeros nombres ya están puestos encima de la mesa y el nombre que más gusta es el de Quique Sánchez Flores. El ex del Valencia CF es sinónimo de experiencia en contextos complicados como demostró en su última etapa en el Sevilla FC. Quique ha dirigido a múltiples equipos en Primera División y sabe manejar vestuarios bajo presión; Atlético, Sevilla, Valencia... Su último trabajo fue en el Sevilla FC en la temporada 2023-24, donde asumió un proyecto inestable y trató de reconducirlo en medio de turbulencias institucionales y deportivas.

Próximo partido: Valencia-Alavés

El próximo partido del Alavés en Liga es en Mestalla frente al Valencia, que esta jornada todavía debe disputar su partido ante Osasuna. Si las negociaciones se complican, podría darse la circunstancia de que el Alavés llegara al choque frente al conjunto blanquinegro sin un técnico fijo. Lo que está claro es que esta situación le ha generado un problema importante a los babazorros en el peor momento posible, y ahora la dirección deportiva debe reaccionar para solventarlo lo antes posible.

Quique Sánchez Flores podría regresar a Mestalla la próxima semana

Su perfil gusta en Mendizorroza por varios motivos. Primero, por su conocimiento profundo de LaLiga. Segundo, por su capacidad para organizar equipos desde la solidez defensiva. Y tercero, porque es un técnico acostumbrado a trabajar con plantillas ajustadas y bajo exigencia máxima.

El Alavés necesita estabilidad, necesita puntos y necesita un entrenador que garantice orden inmediato si finalmente Coudet decide aceptar la propuesta de River. El contexto no es sencillo. La plantilla albiazul ha mostrado irregularidad durante la temporada más allá de sentirse sólido en Mendizorroza. El Alavés ha competido bien en tramos concretos, pero le ha faltado continuidad. La derrota ante el Levante dejó señales preocupantes, especialmente en la gestión del partido.

En ese escenario, Quique Sánchez Flores representa una apuesta conservadora pero segura y que entiende que, en una lucha por la permanencia, cada punto es oro.