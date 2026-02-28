En Directo
Directo | Rueda de prensa de Corberán previa al Valencia - Osasuna
Sigue las palabras del entrenador blanquinegro antes del duelo de este domingo en Mestalla frente al cuadro rojillo
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán desde el Media Center de Paterna. Buenas tardes y un saludo.
¿CÓMO DEFENDER A BUDIMIR?
"La verdad que los números que está teniendo Osasuna obedecen a un rendimiento colectivo e individual excepcional. Cuando un equipo supera a un rival como el Real Madrid te indica su potencial. Tenemos fortalezas, también debilidades y en eso trabajamos. Que nuestras fortalezas se vean, ocultar las debilidades. Es un equipo que centra mucho, un delantero referencia que tiene números históricamente, Budimir lleva tiempo haciendo unos registros goleadores muy altos. Los tiene porque sabe moverse, utilizar el espacio en el área, es un especialista. Será un partido de mucho centro por su parte y tenemos que defender bien el área. Alejar a Osasuna del área sería un buen punto de partida y eso pasa por defender bien alto, por atacar..."
¿CÓMO ESTÁ BELTRÁN? ¿QUÉ DIBUJO PLANTEA?
"Cada partido para nosotros es diferente y dentro del partido cada momento te pide unas cosas u otras. No defiende igual Osasuna que Villarreal, son dos estilos opuestos. Nosotros la opción de jugar con dos delanteros es una opción que siempre valoramos. Cada partido se analiza y tratamos de elegir el mejor perfil de futbolista para ese partido de inicio y luego ajustas. Lucas Beltrán sigue fuera de la convocatoria"
¿TIENEN DETECTADO CUÁL ES EL PROBLEMA CON LAS LESIONES?
"La pregunta es interesante y requiere una respuesta con cierto detalle. Lo primero de todo las lesiones siempre lastran a los equipos, es algo que tienes que convivir con ello pero es algo muy desagradable. A grosso modo dividiría en lesiones musculares y no, a nivel de lesiones musculares, la media del Valencia de las últimas siete temporadas era de 35 por temporada. Algunos en competición europea y otros no. Este año llevamos siete, una solo en el entrenamiento. A nivel de lesiones musculares, que son las más preventivas, el dato es muy positivo y habla del trabajo físico-médico. Es un rol importante en la preparación física la adaptación del músculo del futbolista. Las que uno más detesta, dentro de las musculares, son las de entrenamiento. En un partido son acciones que debes hacer porque estás compitiendo. Estamos teniendo un gran número de lesiones no musculares algunas traumáticas y otras no. Es difícil decir cuáles son evitables, el otro día Copete en una acción, el menisco. Es una mala fortuna de que ese golpe suponga eso o Tárrega que lleva arrastrando un edema en la rodilla de un golpe que recibió contra el Sporting en el partido de Copa. El futbolista del Valencia compite cuando tiene el alta competitiva, el ejemplo es el partido del Levante, que Danjuma su molestia en el psoas, que viene de tres partidos, tratamos de prevenir evitando cualquier carga que aumente el riesgo de lesión. Luego hay casos de tendones, la dureza de un campo hace que este se irrite, que es el caso de Lucas Beltrán. Si se irrita un tendón no puedes evitar eso pero tienes que acompañar el proceso de dolor que tiene el jugador. Es verdad que hemos tenido más acciones accidentales que no se pueden prevenir. El fútbol de élite es exigente, es un deporte de contacto y tenemos que convivir con ello. Me quedo con el dato de haber reducido notablemente ese número de lesiones, ojalá se baje la media de las 35 lesiones, pero es la exigencia del fútbol de élite"
OPCIONES PARA EL LATERAL
"Titi está médicamente para iniciar el partido. Unai es el jugador que en ausencia de otro lateral derecho ha ocupado esa posición aunque lo firmamos para ser un central. Para tener dos jugadores por posición siempre incorporamos a Saravia. Es verdad que viene de inactividad competitiva y tenemos que hacer un trabajo diferente, una minipretemporada exprés para tratar de adaptarlo a la dinámica del equipo lo más rápido. Esta semana no está en la convocatoria por que ha entrenado solo dos días por el grupo, va a trabajar en doble sesión para alcanzar el ritmo competitivo lo antes posible"
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN DE RABA?
"Lo primero que tengo que decir es que es un grandísimo futbolista y un gran profesional. Lo que está haciendo es trabajar cada día a la espera de que cuando llegue el momento se pueda aprovechar. Al igual que le pasó a Cömert, a Ramazani, a Dimitrievski... Dani cada día se prepara para jugar. El día de Osasuna no vi ningún gesto de Dani, entiendo que cuando eres sustituido no es agradable, pero creo que nunca percibí ningún tipo de gesto reprochable"
OPORTUNIDAD DE LOGRAR DOS VICTORIAS SEGUIDAS
"Jugar mañana en Mestalla es una grandísima noticia al igual que es difícil para el rival que juega en un estadio volcado. Mañana es una oportunidad para recuperar sensaciones positivas en Mestalla"
¿CUÁL ES EL ROL DE GUERRA SIN LUCAS BELTRÁN?
"El otro día la hizo más Ugrinic, Javi estuvo en el centro, pero luego en ataque tiene mucha llegada, es una de sus virtudes y le damos libertad, aumentando las opciones del equipo cerca del área rival"
¡Buenas tardes! En solo unos minutos os ofreceremos la rueda de prensa íntegra de Carlos Corberán antes del Valencia - Osasuna
- Se confirma lo de Víctor Muñoz contra el Valencia CF
- Miguel Ángel Corona y Rafa Benítez, con los ojos puestos en el Real Betis
- Renzo Saravia es inscrito en LaLiga mientras Diego López y Thierry se suman ante Osasuna
- La última provocación de Anil Murthy al Valencia CF... ¡Con Mateu, Marcelino y Parejo!
- La última barbaridad de Paco Buyo sobre Cañizares
- Estos son los peores porteros de la historia del Valencia CF
- El sorprendente dato que mantiene al Valencia vivo en la Liga
- El antídoto del Valencia CF contra Ante Budimir