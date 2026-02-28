El Valencia CF se concentra con novedades en la convocatoria oficial

El Valencia CF ya se encuentra en el hotel de concentración de cara al partido este domingo contra Osasuna (16:15) en Mestalla. Carlos Corberán ha citado a sus jugadores este sábado por la tarde-noche, tal y como estaba previsto en la preparación del encuentro. El técnico cuenta con novedades en la lista de convocados.

Corberán contará con una cara nueva con respecto al último partido: Diego López. El asturiano se ha recuperado de su lesión en la rodilla y ha entrado en la lista a pesar de entrenar toda la semana con una protección especial. El Guajín se ha perdido los dos últimos derbis contra Levante y Villarreal.

También estará Thierry Rendall a disposición de Corberán. El portugués ha entrenado con normalidad en la última sesión y está en condiciones de ser titular en el lateral derecho si el cuerpo técnico lo considera oportuno.

El futbolista que no forma parte de la convocatoria es Lucas Beltrán. El argentino no se ha recuperado a tiempo de su lesión y es baja segura, tal y como confirmó Corberán por la mañana en sala de prensa.

Su baja se une a las ya sabidas de Copete y Julen Agirrezabala. El central del Valencia CF pasará por quirófano el lunes para ser intervenido de su lesión meniscal en su rodilla izquierda, sufrida durante el encuentro frente al Villarreal. El portero ya se ha incorporado al grupo en Paterna, pero todavía no está en condiciones físicas para competir: necesita coger ritmo. El debate en la portería, como informó este periódico, se aplaza a la semana que viene.

Sin Renzo Saravia

Algo similar la pasa a Renzo Saravia. El argentino, firmado por la baja federativa de Dimitri Foulquier, arrastra más de dos meses de inactividad y está siguiendo una pretemporada exprés particular para su puesta a punto. Verá el partido contra Osasuna en la grada. Su debut tiene que esperar. Corberán ha echado mano de nuevo de la cantera con la presencia de dos habituales: el portero Vicent Abril y el extremo Otorbi.