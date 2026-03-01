Alineaciones probables del Valencia CF - CA Osasuna

El Valencia CF se prepara para recibir a CA Osasuna en Mestalla en el que será un partidos trascendentales para que los valencianistas se alejen del descenso. El técnico Carlos Corberán tendrá que lidiar una vez más con una importante lista de bajas por lesión que marcan la confección del once inicial. La ausencia de jugadores como Lucas Beltrán, Aguirrezabala, Diakhaby, Foulquier o Copete, que pasará por el quirófano por una lesión de rodilla, condiciona las opciones disponibles en todas las líneas. Pese a ello, el técnico de Cheste tiene alternativas para afrontar tres puntos vitales para distanciarse de la zona roja de la clasificación.

Ante este panorama, el Valencia podría salir con un once donde el portero sea Dimitrievski, respaldado por una línea defensiva de cuatro jugadores en la que figuren Unai Núñez, Tárrega, Cömert y José Gayà. En el centro del campo repetirá Guido Rodríguez junto a Javi Guerra, con tres mediapuntas como Rioja, Ugrinic y Ramazani para dar apoyo creativo y músculo ofensivo al punta de referencia. La principal duda para cerrar la alineación está en la punta de ataque, donde Hugo Duro y Umar Sadiq se disputan la posición de delantero centro. Lo que exija Osasuna en defensa será clave para decantarse por uno de los dos jugadores, que destacan por su espíritu competitivo.