El once del Valencia CF para enfrentarse a Osasuna

El Valencia CF se prepara para recibir a CA Osasuna en Mestalla en el que será un partidos trascendentales para que los valencianistas se alejen del descenso. El técnico Carlos Corberán tendrá que lidiar una vez más con una importante lista de bajas por lesión que marcan la confección del once inicial. La ausencia de jugadores como Lucas Beltrán, Aguirrezabala, Diakhaby, Foulquier o Copete, que pasará por el quirófano por una lesión de rodilla, condiciona las opciones disponibles en todas las líneas. Pese a ello, el técnico de Cheste tiene alternativas para afrontar tres puntos vitales para distanciarse de la zona roja de la clasificación.

Ante este panorama, el Valencia sale con un once donde sale Dimitrievski, respaldado por una línea defensiva de cuatro jugadores en la que figuren Thierry, Unai Núñez, Cömert y José Gayà. En el centro del campo repetirá Guido Rodríguez junto a Javi Guerra, con tres mediapuntas como Rioja, Ugrinic y Ramazani para dar apoyo creativo y músculo ofensivo al punta de referencia, que será Umar Sadiq.

Alineaciones del Valencia - Osasuna

El once de Corberán lo forman: Dimitrievski; Gayà, Cömert, Núñez, Thierry; Ramazani, Ugrinic, Guido, Rioja, Javi Guerra; Sadiq.

Por su parte, Alessio Lisci apuesta por: Herrera; Galán, Herrando, Catena, Rosier; Torró, Moncayola; Rubén García, Moro, Víctor Muñoz y Budimir.