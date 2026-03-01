Directo | Valencia - Osasuna: Descanso en Mestalla (0-0)

En Directo
LaLiga no permite relajarse, los equipos de la zona baja siguen sumando, algunos más que otros, y el Valencia no encuentra la regularidad de resultados que tanto necesita. Osasuna, único equipo de LaLiga que no ha perdido ningún encuentro en las últimas seis jornadas, llega a terreno valencianista con la intención de mantener su racha. Los de Corberán, por su parte, no pueden no ganar. Una cóctel que ha instaurado el estado de alarma permanente en la capital del Turia. Por eso, partidos en Mestalla como el de este domingo se siguen erigiendo como el camino más corto para aflojar la soga del descenso, que seguirá rozando el cuello blanquinegro mientras el Valencia no saque victorias.
Minuto +45: Fin de la primera parte. Ahora comentamos
Minuto +45: Falta de Guido sobre Budimir en el centro del campo
Minuto 45: Sadiq va con todo en el cuerpo a cuerpo especialmente contra Herrando, que es de su talla
Minuto 44: El balón va de un lado para otro ahora, pero sin mucho control ni sentido
Minuto 43: Centro largo y media volea de Víctor para rematar fuera de primeras. Muy activo el atacante
Minuto 42: Dura entrada ahora de Ramazani derriba a Víctor con otra patada. Hay que frenarle como sea
Minuto 41: Córner para el Valencia. Vamossss
Minuto 40: Uyyyy. Desvía Catena el centro peligrosísimo de Rioja
Minuto 39: Falta de Víctor sobre Gayà, que reclama más castigo
Minuto 37: Gana metros Osasuna, pero Gayà va rápido y despeja
