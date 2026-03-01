Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Valencia - Osasuna: Descanso en Mestalla (0-0)

El cuadro de Corberán se mide ante el único equipo que no ha perdido en las últimas seis jornadas de LaLiga

Valencia - Osasuna

Valencia - Osasuna

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

LaLiga no permite relajarse, los equipos de la zona baja siguen sumando, algunos más que otros, y el Valencia no encuentra la regularidad de resultados que tanto necesita. Osasuna, único equipo de LaLiga que no ha perdido ningún encuentro en las últimas seis jornadas, llega a terreno valencianista con la intención de mantener su racha. Los de Corberán, por su parte, no pueden no ganar. Una cóctel que ha instaurado el estado de alarma permanente en la capital del Turia. Por eso, partidos en Mestalla como el de este domingo se siguen erigiendo como el camino más corto para aflojar la soga del descenso, que seguirá rozando el cuello blanquinegro mientras el Valencia no saque victorias.

