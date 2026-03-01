Las notas de los jugadores del Valencia en la victoria contra Osasuna
Los pupilos de Corberán cosecharon tres puntos importantísimos en la lucha por la permanencia
El Valencia CF se impuso por 1-0 al CA Osasuna en el Estadio de Mestalla en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. Un partido serio del conjunto valencianista, que supo competir, mantener el orden defensivo y aprovechar una acción puntual desde el punto de penalti para sumar tres puntos importantes.
Titulares
Dimitrievski (5,5) – Seguro: No tuvo demasiado trabajo, pero respondió con solvencia cuando fue requerido. Se mostró firme en las salidas aéreas y transmitió tranquilidad en todo momento.
Thierry (5) – Superado: Menos eléctrico de lo habitual y con menor presencia ofensiva por banda. Por momentos dio la sensación de no estar al cien por cien físicamente y sufrió para igualar la intensidad del rival.
Unai (5,5) – Sobrio: Comenzó el partido dejando un gesto técnico llamativo al bajar un balón en un córner y centrar de rabona. En defensa cumplió sin alardes, concentrado y correcto durante todo el encuentro.
Comert (5) – Regular: Tuvo poco trabajo en la primera parte. En la segunda interceptó un centro peligroso hacia Budimir, aunque también arriesgó en conducción y terminó viendo cartulina tras arrollar a un rival.
Gayà (5,5) – Contundente: Se midió a Rubén García y respondió con firmeza. Ayudó en defensa y se incorporó al ataque cuando pudo. Su invasión en el penalti obligó a repetir el lanzamiento, aunque finalmente no tuvo consecuencias. Fue sustituido en el 76’.
Guido (6) – Director: Asentado en el once, organizó el juego desde la base y recuperó balones con criterio. Dejó cambios de orientación de calidad y rozó el gol en un saque de esquina.
Javi Guerra (6) – Completo: Actuó en la base de la creación, filtrando pases y asociándose con criterio. Recuperó balones y ofreció equilibrio. Un partido muy completo que refuerza su importancia en el equipo.
Ugrinic (5,5) – Aplicado: Más adelantado que sus compañeros en el centro del campo, estuvo preciso en la circulación y comprometido en la presión. Ayudó a corregir errores y mantuvo el orden. Fue sustituido en el 76’.
Rioja (5) – Solidario: Jugó a pierna natural y ayudó en tareas defensivas junto a Gayà. Le faltó mayor incidencia en ataque, aunque dejó algún centro en la segunda mitad. Fue sustituido en el 55’.
Ramazani (6) – Decisivo: Activo y profundo por banda. Puso un buen centro en la primera mitad y asumió la responsabilidad desde el punto de penalti, marcando en dos ocasiones tras repetirse el lanzamiento. Anotó el gol de la victoria y salió ovacionado de Mestalla.
Sadiq (5,5) – Imprevisible: Buscó sorprender con un disparo lejano y se mostró móvil en ataque. Sin demasiadas acciones claras, provocó el penalti tras driblar al portero rival, acción determinante en el resultado. Salió ovacionado de Mestalla.
Suplentes
Danjuma (5) – Voluntarioso: Intentó aportar energía y presión, aunque sin demasiada incidencia en el juego ofensivo.
Tárrega (5) – Correcto: Entró para reforzar el tramo final y cumplió en tareas defensivas sin complicaciones.
Jesús Vázquez (5) – Cumplidor: Aportó frescura en el lateral en los minutos finales y mantuvo el orden defensivo.
Diego López (-) : Salió en el añadido y volvió tras la lesión.
Hugo Duro (-) : Salió en el añadido y no tuvo tiempo para mostrar ninguna acción memorable.
El técnico
Carlos Corberán (5) – Pragmático: El técnico apostó por un once continuista respecto al último encuentro. El equipo mostró equilibrio y competitividad, gestionó bien el resultado y supo mantener la ventaja en un duelo exigente. No obstante, el equipo debe y tiene que jugar mejor, ser más dañino con el rival.
