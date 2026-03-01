Las notas de los jugadores del Valencia en la victoria contra Osasuna

El Valencia CF se impuso por 1-0 al CA Osasuna en el Estadio de Mestalla en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga. Un partido serio del conjunto valencianista, que supo competir, mantener el orden defensivo y aprovechar una acción puntual desde el punto de penalti para sumar tres puntos importantes.

Dimitrievski (5,5) – Seguro: No tuvo demasiado trabajo, pero respondió con solvencia cuando fue requerido. Se mostró firme en las salidas aéreas y transmitió tranquilidad en todo momento.

Thierry (5) – Superado: Menos eléctrico de lo habitual y con menor presencia ofensiva por banda. Por momentos dio la sensación de no estar al cien por cien físicamente y sufrió para igualar la intensidad del rival.

Unai (5,5) – Sobrio: Comenzó el partido dejando un gesto técnico llamativo al bajar un balón en un córner y centrar de rabona. En defensa cumplió sin alardes, concentrado y correcto durante todo el encuentro.

Comert (5) – Regular: Tuvo poco trabajo en la primera parte. En la segunda interceptó un centro peligroso hacia Budimir, aunque también arriesgó en conducción y terminó viendo cartulina tras arrollar a un rival.

Gayà (5,5) – Contundente: Se midió a Rubén García y respondió con firmeza. Ayudó en defensa y se incorporó al ataque cuando pudo. Su invasión en el penalti obligó a repetir el lanzamiento, aunque finalmente no tuvo consecuencias. Fue sustituido en el 76’.

Guido (6) – Director: Asentado en el once, organizó el juego desde la base y recuperó balones con criterio. Dejó cambios de orientación de calidad y rozó el gol en un saque de esquina.

Javi Guerra (6) – Completo: Actuó en la base de la creación, filtrando pases y asociándose con criterio. Recuperó balones y ofreció equilibrio. Un partido muy completo que refuerza su importancia en el equipo.

Ugrinic (5,5) – Aplicado: Más adelantado que sus compañeros en el centro del campo, estuvo preciso en la circulación y comprometido en la presión. Ayudó a corregir errores y mantuvo el orden. Fue sustituido en el 76’.

Rioja (5) – Solidario: Jugó a pierna natural y ayudó en tareas defensivas junto a Gayà. Le faltó mayor incidencia en ataque, aunque dejó algún centro en la segunda mitad. Fue sustituido en el 55’.

Ramazani (6) – Decisivo: Activo y profundo por banda. Puso un buen centro en la primera mitad y asumió la responsabilidad desde el punto de penalti, marcando en dos ocasiones tras repetirse el lanzamiento. Anotó el gol de la victoria y salió ovacionado de Mestalla.

Sadiq (5,5) – Imprevisible: Buscó sorprender con un disparo lejano y se mostró móvil en ataque. Sin demasiadas acciones claras, provocó el penalti tras driblar al portero rival, acción determinante en el resultado. Salió ovacionado de Mestalla.

Danjuma (5) – Voluntarioso: Intentó aportar energía y presión, aunque sin demasiada incidencia en el juego ofensivo.

Tárrega (5) – Correcto: Entró para reforzar el tramo final y cumplió en tareas defensivas sin complicaciones.

Jesús Vázquez (5) – Cumplidor: Aportó frescura en el lateral en los minutos finales y mantuvo el orden defensivo.

Diego López (-) : Salió en el añadido y volvió tras la lesión.

Hugo Duro (-) : Salió en el añadido y no tuvo tiempo para mostrar ninguna acción memorable.

Carlos Corberán (5) – Pragmático: El técnico apostó por un once continuista respecto al último encuentro. El equipo mostró equilibrio y competitividad, gestionó bien el resultado y supo mantener la ventaja en un duelo exigente. No obstante, el equipo debe y tiene que jugar mejor, ser más dañino con el rival.