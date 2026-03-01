Ramazani, tres de tres en penaltis: "Es mi trabajo, siempre que tiro sé que voy a marcar"

El Valencia CF ha conseguido una victoria contra Osasuna en Mestalla que le permite abrir cinco puntos de ventaja sobre los puestos de descenso a segunda división. El equipo ha ganado gracias a un gol de nuevo de Largie Ramazani. El extremo marcó su tercer penalti consecutivo: Espanyol , Villarreal y Osasuna. Estas fueron sus palabras al final del partido en declaraciones a Movistar:

MVP

Muy feliz hemos trabajado mucho toda la semana y son tres puntos importantes.

Victoria.

Son tres puntos vitales, estamos muy contentos por el equipo, hemos sufrido al final pero los tres puntos se han quedado en casa.

Penalti

"Es mi trabajo y tengo que estar tranquilo, siempre que tiro penaltss sé que voy a marcar. Sabía que si Sadiq no tira, es penalti, seguro.

Noticias relacionadas

Largie Ramazani se ha enganchado al Valencia CF. Porque el fútbol no espera a nadie, pero de vez en cuando ofrece segundas oportunidades. Y el extremo del Valencia CF no la ha dejado escapar. Hace apenas unas semanas, su nombre aparecía con frecuencia en las quinielas de salida. Su protagonismo era residual y su futuro, incierto. Hoy el escenario es bien distinto, Ramazani ha encadenado varias titularidades consecutivas y ha pasado de actor secundario a pieza determinante en el esquema de Carlos Corberán.