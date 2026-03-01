Riquelme piensa en un ex valencianista para entrenar a Boca Juniors

El banquillo de Boca Juniors vuelve a estar en el centro de la escena. En Argentina se multiplican las versiones sobre el próximo movimiento de Juan Román Riquelme, vicepresidente y máxima referencia deportiva del club, y el nombre que gana fuerza en las últimas horas es el de Kily González, ex jugador del Valencia CF y técnico con recorrido en el fútbol sudamericano.

La posible apuesta por el Kily no es casual. Riquelme busca un perfil con carácter, identificación con el fútbol argentino y capacidad para liderar un vestuario exigente. Boca atraviesa un momento de transición deportiva, con necesidad de recuperar regularidad en la liga local y mayor competitividad internacional. En ese contexto, el ex extremo zurdo aparece como una opción que combina experiencia reciente en los banquillos y conocimiento del entorno.

El Kily González dejó huella en Europa durante su etapa en el Valencia, donde fue pieza importante en una de las épocas más competitivas del club en el continente. Intensidad, personalidad y liderazgo eran señas de identidad como jugador. Como entrenador ha mostrado un perfil similar: equipos ordenados, compromiso defensivo y mensaje directo hacia el grupo.

Para Riquelme, la elección del nuevo técnico no es solo deportiva. También es estratégica. Boca necesita estabilidad, una identidad clara y un proyecto reconocible para competir tanto en el ámbito local como en torneos continentales. El Kily encajaría en esa idea de entrenador con ADN competitivo y discurso firme.

En La Bombonera saben que el margen de error es mínimo. Cada decisión genera debate. Cada movimiento se analiza al detalle. Y el nombre del ex valencianista despierta ilusión en parte de la afición por su pasado combativo y su conexión con el fútbol argentino tradicional. El mercado de entrenadores en Argentina está especialmente activo. Los grandes clubes buscan rearmarse y planificar el futuro inmediato con proyectos sólidos. Boca no quiere quedarse atrás.

River también mueve ficha: Coudet en el radar

Mientras Boca estudia su próximo paso, el eterno rival también está en plena reconstrucción. River Plate analiza alternativas tras cambios recientes en su estructura deportiva y uno de los nombres que suenan con fuerza es el de Eduardo Coudet.

River busca un perfil con experiencia internacional y capacidad de liderazgo, y Coudet reúne esas condiciones tras su paso por distintos clubes y su actual situación en el fútbol español. La posibilidad de que los dos gigantes argentinos cambien de entrenador en paralelo añade más tensión al panorama.

El mercado se mueve. Boca y River, una vez más, compiten no solo en el césped, sino también en los despachos.