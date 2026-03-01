Carlos Corberán: "Los resultados te ponen en la clasificación en el lugar que mereces, pero no nos conformamos"

¿EXPLICAS LA JUGADA DEL PENALTI REPETIDO? ¿QUÉ TE PARECE LA ACCIÓN DE MANO DE LA PRIMERA MITAD?

"En cuanto a Ramazani, mucha personalidad, porque meter el gol y después tener que repetir tienes que tener una capacidad de que no te genere presión y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien. Gayà por el ímpetu de coger la segunda jugada le ha tocado dentro del área. La norma dice que si la mano está apoyada no es penalti, pero han aplicado la normal que la mano alzada es la que cuenta y no la que está apoyada y por eso no se ha señalado"