En Directo
Carlos Corberán: "Los resultados te ponen en la clasificación en el lugar que mereces, pero no nos conformamos"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF desde el Camp de Mestalla tras el partido
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán.
¿TIENE CLARO EL PORTERO TITULAR?
"Estoy muy contento con el rendimiento de Julen y de Dimitrievski. El dominio del área en situaciones de balón parado ha sido muy bueno. Estoy muy satisfecho con el rendimiento de Dimitrievski"
¿EXPLICAS LA JUGADA DEL PENALTI REPETIDO? ¿QUÉ TE PARECE LA ACCIÓN DE MANO DE LA PRIMERA MITAD?
"En cuanto a Ramazani, mucha personalidad, porque meter el gol y después tener que repetir tienes que tener una capacidad de que no te genere presión y en ese juego psicológico se maneja extraordinariamente bien. Gayà por el ímpetu de coger la segunda jugada le ha tocado dentro del área. La norma dice que si la mano está apoyada no es penalti, pero han aplicado la normal que la mano alzada es la que cuenta y no la que está apoyada y por eso no se ha señalado"
¿HAY PLANTILLA PARA MÁS COSAS?
"Al final los resultados te ponen en la clasificación en el lugar que mereces estar. No nos conformamos, queremos más, la autoecigencia forma parte de la mentalidad de esta plantilla. Vamos a darlo todo para ganar partido también de cara a la afición"
¿UNA VALORACIÓN DEL EQUIPO?
"Quedo satisfecho con el rendimiento ofensivo y defensivo. Me ha gustado mucho la determinación inicial de ir a por el partido, queríamos cambiar las sensaciones aquí en casa y he visto al equipo con una determinación incial muy buena contra un equipo que venía en forma, de ganar al Madrid y con muchas herramientas y recursos. He visto un partido muy serio. El equipo ha mantenido la concentración, ha aprovechado ese penalti, mucha personalidad de Ramazani marcando dos veces y una capacidad de resiliciencia muy importante que nos ha dado esta victoria"
- Miguel Ángel Corona y Rafa Benítez, con los ojos puestos en el Real Betis
- El Valencia CF se concentra con novedades en la convocatoria oficial
- Se confirma lo de Víctor Muñoz contra el Valencia CF
- Renzo Saravia es inscrito en LaLiga mientras Diego López y Thierry se suman ante Osasuna
- Corberán explica el 'caso Raba' con Ramazani, Cömert y Dimitrievski
- El once del Valencia para enfrentarse a Osasuna
- Corberán actualiza el parte médico del Valencia CF: Renzo Saravia, Diego López, Beltrán y Thierry, protagonistas antes de Osasuna
- Comunicado oficial de Osasuna antes de Mestalla